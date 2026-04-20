Ο ΝΟ Ιωαννίνων πολυνίκης στο 92ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Ο Nαυτικός Όμιλος Ιωαννίνων αναδείχθηκε για μια ακόμη χρονιά πολυνίκης στην A' φάση του πρωταθλήματος, στο υπό ανακαίνιση Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά.

Οι περσινοί πρωταθλητές κατέκτησαν συνολικά και τις δυο ημέρες της διοργάνωσης 14 μετάλλια εκ των οποίων επτά χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα.

Τη 2η θέση στον πίνακα μεταλλίων κατέκτησε ο ΝΟ Θεσσαλονίκης με τέσσερα χρυσά, πέντε ασημένια και τέσσερα χάλκινα και την 3η ο ΝΟ Γιαννιτσών με τέσσερα χρυσά και δύο χάλκινα. Ο συνολικός πίνακας των μεταλλίων στην Α΄ Φάση ΕΔΩ.

Στην κατηγορία Εφήβων Νεανίδων και Νέων Ανδρών-Γυναικών που ολοκληρώθηκε σε δυο μέρες, αφού το Σάββατο δεν κατέστη δυνατό να τελειώσει το πρόγραμμα λόγω των ισχυρών ανέμων, πρώτος στον πίνακα των μεταλλίων ήταν ο ΝΟ Γιαννιτσών (4 χρυσά), δεύτερος ο ΝΟΙ με 2 χρυσά, 2 ασημένια, 2 χάλκινα και τρίτος ο ΝΟ Καστοριάς με 2 χρυσά και 2 ασημένια. Τον πίνακα των μεταλλίων των Εφήβων-Νεανίδων και Νέων Α-Γ μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

Την Κυριακή (19/4) πάντως οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές τόσο για τους κωπηλάτες και τις κωπηλάτριες που αγωνίζονταν όσο και για το κοινό που βρέθηκε στο Σχοινιά να παρακολουθήσει τους αγώνες.

Στην κορυφαία κούρσα της ημέρας με την οποία παραδοσιακά έπεσε η αυλαία της διοργάνωσης, την οκτάκωπο, ο ΝΟΙ ήταν ο μεγάλος νικητής έχοντας στη βάρκα του το παρελθόν και το παρόν του συλλόγου όπως ο πηδαλιούχος Λάμπρος Ρίζος, που φτάνει τα 50 πρωταθλήματα , ο Γιώργος Δημητρίου που επίσης πολλά χρόνια στα κουπιά του ΝΟΙ αλλά και ο γιος του που παίρνει τη σκυτάλη και βέβαια ο Ολυμπιονίκης, Στέφανος Ντούσκος.

Επίσης στη βάρκα του ΝΟΘ που κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο μετείχε ανά ένα θρύλος της κωπηλασίας που έχει ξεπεράσει τις 40 συμμετοχές σε πανελλήνια πρωταθλήματα ο αειθαλής Γιάννης Κουρκουρίκης. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της Α΄ Φάσης ΕΔΩ.

Ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους που βρέθηκαν την Κυριακή στο Κωπηλατοδρόμιο ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA BANK Βασίλης Ψάλτης, αλλά και πολλά στελέχη του μεγάλου χορηγού της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας μέχρι το Λος Άντζελες, το μέλος της Ολομέλειας της ΕΟΕ Πέτρος Συναδινός, ο Γενικός διευθυντής Συντονιστής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής και πολλοί ακόμα.

Ακόμη το Σάββατο επισκέφτηκε τους αθλητές ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ενώ το «παρών» έδωσε και ο ταμίας της ΕΟΕ Αντώνης Νικολόπουλος και το επίσης μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής Κώστας Λιαρομάτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλους τους τελικούς παρά και τις πολλές αναβολές του Σαββάτου κάλυψε απευθείας με 9 κάμερες και πολυμελές συνεργείο η ΕΡΤ την οποία η διοίκηση της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας ευχαριστεί θερμά , όπως βέβαια και την ΕΟΕ που έθεσε σε ισχύ την συμφωνία με την Δημόσια Τηλεόραση για την κάλυψη των αγώνων.