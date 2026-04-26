Τεράστια νίκη για τους Ράπτορς! Επικράτησαν στο... θρίλερ κόντρα στους Καβαλίερς, κάνοντας το 2-2 στη μεταξύ τους σειρά.

Πήραν το ντέρμπι στο φινάλε οι Ράποτρς, επικρατώντας των Καβαλίερς με 93-89 στο Τορόντο, κάνοντας το 2-2 στη σειρά.

Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με το ημίχρονο να κλείνει (38-36) υπέρ της ομάδας του Τορόντο. Το τελευταίο δωδεκάλεπτο εξελίχθηκε σε... θρίλερ.

Με το σκορ να είναι (86-87) υπέρ των Καβαλίερς, ο Μπαρνς ευστόχησε σε δύο βολές και έβαλε μπροστά τους Ράπτορς με 34 δευτερόλεπτα να απομένουν (88-87). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν με τον Μίτσελ σε λέι απ και ο Μπαρνς πήγε εκ νέου στη γραμμή των βολών.

CMB is the first Raps rookie to drop double digits in FOUR straight playoff games 🔥 pic.twitter.com/WZ6qXpMJxb — Toronto Raptors (@Raptors) April 26, 2026

Ευστόχησε και στις δύο, διαμορφώνοντας το (90-87) και 21 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Μίτσελ πήρε ξανά την ευθύνη, ωστόσο αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και οι Ράπτορς πήραν προβάδισμα νίκης. Ο Μπάρετ έβαλε μία βολή και φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη για την ομάδα του. Ο Μέριλ έβαλε πολύ δύσκολο δίποντο, κάνοντας το (91-89), ωστόσο οι Καβαλίερς δεν προλάβαιναν για το... θαύμα και οι Ράπτορς ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2!

Κορυφαίος για τους Ράπτορς ο Μπαρνς με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ίνγκραμ με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μίτσελ με 20 πόντους και ο Χάρντεν με 19 πόντους και 8 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 14-17, 38-36, 60-58, 93-89