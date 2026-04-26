Πήραν το ντέρμπι στο φινάλε οι Ράποτρς, επικρατώντας των Καβαλίερς με 93-89 στο Τορόντο, κάνοντας το 2-2 στη σειρά.
SCOTTIE BARNES THROWS IT DOWN 😤 pic.twitter.com/8YM484pbdaApril 26, 2026
Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με το ημίχρονο να κλείνει (38-36) υπέρ της ομάδας του Τορόντο. Το τελευταίο δωδεκάλεπτο εξελίχθηκε σε... θρίλερ.
Με το σκορ να είναι (86-87) υπέρ των Καβαλίερς, ο Μπαρνς ευστόχησε σε δύο βολές και έβαλε μπροστά τους Ράπτορς με 34 δευτερόλεπτα να απομένουν (88-87). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν με τον Μίτσελ σε λέι απ και ο Μπαρνς πήγε εκ νέου στη γραμμή των βολών.
CMB is the first Raps rookie to drop double digits in FOUR straight playoff games 🔥 pic.twitter.com/WZ6qXpMJxb— Toronto Raptors (@Raptors) April 26, 2026
Ευστόχησε και στις δύο, διαμορφώνοντας το (90-87) και 21 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Μίτσελ πήρε ξανά την ευθύνη, ωστόσο αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και οι Ράπτορς πήραν προβάδισμα νίκης. Ο Μπάρετ έβαλε μία βολή και φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη για την ομάδα του. Ο Μέριλ έβαλε πολύ δύσκολο δίποντο, κάνοντας το (91-89), ωστόσο οι Καβαλίερς δεν προλάβαιναν για το... θαύμα και οι Ράπτορς ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2!
Κορυφαίος για τους Ράπτορς ο Μπαρνς με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ίνγκραμ με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μίτσελ με 20 πόντους και ο Χάρντεν με 19 πόντους και 8 ασίστ.
BI3 🎯 pic.twitter.com/479X1Z607i— Toronto Raptors (@Raptors) April 26, 2026
Τα δωδεκάλεπτα: 14-17, 38-36, 60-58, 93-89
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.