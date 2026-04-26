Ισπανία: Τερματοφύλακας ξάπλωσε αντίπαλο με απίστευτη μπουνιά
Το ντέρμπι της Αραγονίας ανάμεσα σε Ουέσκα και Σαραγόσα βρήκε νικήτρια την πρώτη με 1-0, ωστόσο ο λόγος που το εν λόγω ματς είναι πρώτη είδηση σε όλα τα ισπανικά ΜΜΕ, δεν είναι αγωνιστικός... Βλέπετε, στις καθυστερήσεις του αγώνα, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Εστέμπαν Αντράντα, να αποβάλλεται μετά από σπρωξιά στον Χόρχε Πουλίδο.
Τότε, ο Αργεντινός εξαγριώθηκε, έτρεξε προς το μέρος του αντιπάλου του και τον σώριασε στο έδαφος με απίστευτη μπουνιά! Αναμενόμενα, ακολούθησε πανικός, με τον αντίπαλο γκολκίπερ, Ντάνι Χιμένεθ, να αποβάλλεται και αυτός για χτύπημα στον Αντράντα στη σύρραξη που ακολούθησε... Αναμενόμενα, το περιστατικό έγινε viral, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα κινδυνεύει με βαριά τιμωρία που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον αποκλεισμό από δέκα αγώνες!
Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q— Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026
