Οι άνθρωποι της Γαλατάσαραϊ βρήκαν έναν ευρηματικό τρόπο για να πικάρουν τη Φενέρμπαχτσε μετά τη νίκη στο μεταξύ τους ντέρμπι.

Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, η Γαλατάσαραϊ καθάρισε με 3-0 τη Φενέρμπαχτσε και αγκάλιασε τον τίτλο του πρωταθλητή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αναμενόμενα, η... καζούρα πάει σύννεφο, με τους ανθρώπους των νικητών να τρολάρουν τους αντιπάλους τους με βίντεο ΑΙ που έπαιξε στη γιγαντοοθόνη του Rams Park μετά τη λήξη του αγώνα.

Σε αυτό, διακρίνονται τρία καναρίνια που αναπαριστούν τον πρόεδρο της Φενέρ, τον Ματέο Γκεντούζι και τον Κερέμ Ακτούρκογλου να κλαίνε γοερά, με πολλούς να παρατηρούν ότι το πτηνό που αντιπροσωπεύει τον ισχυρό άντρα του συλλόγου είναι... ντούκι, όπως είναι και ο ίδιος ο Σαντετίν Σαράν...