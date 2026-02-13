Socca Premier League: Ανατροπές και εκπλήξεις χωρίς προηγούμενο

Είναι αλήθεια, ζούμε την κορυφαία διοργάνωση όλων των εποχών στην χώρα μας από πλευράς επιπέδου, οργάνωσης αλλά και αγωνιστικού ενδιαφέροντος.

Αδιανόητα αποτελέσματα που θα ζήλευε σίγουρα ακόμα και η αγγλική Premier League είχαμε αυτή την εβδομάδα, με τις ομάδες που θεωρητικά βρίσκονται στα κάτω στρώματα της κατάταξης αλλά και στη μέση να μην αφήνουν σε ησυχία τους πρωτοπόρους. Μιλάμε αδιαμφισβήτητα για το πιο αμφίρροπο και θεαματικό πρωτάθλημα που έχει λάβει ποτέ χώρα στο χώρο του μίνι ποδοσφαίρου.

Το μεγαλύτερο “μπαμ” της αγωνιστικής ήρθε στο ζευγάρι Magufana – Kaiei.

Η 16η της βαθμολογίας Kaiei κέρδισε την 4η Magufana με 8-4, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Η εικόνα της ομάδας επιβεβαίωσε πως οι χειμερινές μεταγραφές έπιασαν τόπο, με την Kaiei να παρουσιάζεται πιο «δεμένη» και επικίνδυνη από ποτέ.

Παρομοίως οι περσινοί πρωταθλητές του Allwyn Unileague, Galatsicos βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο μετά από αρκετά δύσκολα αποτελέσματα και αντέδρασαν εμφατικά. Οι Klika X Favelas προηγήθηκαν με 3-0 και έδειχναν έτοιμοι να «χτυπήσουν» την κορυφή, ωστόσο, ο μαγικός Μιχάλης Μπατζέλης είχε διαφορετική άποψη. Με τέσσερα γκολ σε ένα ματς-παράσταση, οδήγησε την ομάδα του σε μία επική ανατροπή και στο πιο σημαντικό τρίποντο της φετινής σεζόν.

Αντίστοιχες συγκινήσεις είχαμε και στο ντέρμπι Smixiside – Αλκοολικός Αστέρας.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 0-3, είδαν το ματς να γίνεται ντέρμπι, κινδύνεψαν να χάσουν το προβάδισμά τους, αλλά στο φινάλε κράτησαν την ψυχραιμία τους και πήραν τη νίκη με 4-5.

Στο ζευγάρι Unlucky Strikers – W Rizz (12ος εναντίον 5ου), η διαφορά στη βαθμολογία δεν αποτυπώθηκε ποτέ στο γήπεδο, όμως για τη WRizz αυτό ήταν αρκετό καθώς αν νικήσουν στα 2 εξ' αναβολής παιχνίδια θα φιγουράρουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε κανονικό θρίλερ, με τους Unlucky Strikers να βάζουν δύσκολα στους αντιπάλους τους, όμως στο τέλος οι W Rizz βρήκαν τις λύσεις και πήραν τη νίκη με 6-8.

Στην αυλαία της πρώτης ημέρας, το ματς Bandoleros – San Antonio πρόσφερε ακόμη ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Μετά από 40 λεπτά γεμάτα ένταση, τρεις εναλλαγές στο σκορ και ισοπαλία 4-4, εμφανίστηκε ο διεθνής Νίκος Χατζής για να «χτυπήσει» στο τέλος και να χαρίσει τη νίκη στους πρωτοπόρους.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Betis SKG, ΠΑΣ Νάξου και Los Fiorentinos πήραν σχετικά εύκολες νίκες και συνεχίζουν να δείχνουν σταθερότητα και καλό πρόσωπο στο πρωτάθλημα σε συνέχεια μιας γενικότερης ανάκαμψης που παρουσιάζουν προσφάτως.

Την ίδια στιγμή, Cometas και Brodios παρέμειναν αήττητες για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική, δείχνοντας πως βρίσκονται σε ανοδική πορεία ενόψει της πιο κρίσιμης καμπής της σεζόν. Και οι δύο ομάδες είχαν εξαιρετική απόδοση στους αγώνες τους και αναζητούν πλέον τη σταθερότητα που τους είχε στοιχίσει στα προηγούμενα παιχνίδια.