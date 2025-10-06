Ντούσκος: Έφτασε στην Ελλάδα μετά το χρυσό μετάλλιο στη Σανγκάη
Ο Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο σκιφ ανδρών του πρωταθλήματος στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής τα έδωσε όλα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:36.75.
Ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα αργά το βράδυ της Δευτέρας (6/10) όπου τον υποδέχθηκαν δημοσιογράφοι και οι δικοί του άνθρωποι, ενώ στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για την πορεία του στη διοργάνωση.
Να θυμίσουμε ότι μετά το χρυσό στο πρωτάθλημα της Σαγκάης, ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία διάκριση στο βιογραφικό του, κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα σπριντ.
🇬🇷👏 Ο Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε από τη Σαγκάη με δύο μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 6, 2025
🥇 Εδώ ποζάρει με το χρυσό και δείχνει το εθνόσημο στην καρδιά. Σαν να λέει «αυτό είναι για την Ελλάδα».
💙🥹 Τι να πει κανείς γι' αυτό το παλικάρι!#ντουσκος pic.twitter.com/3yXNtzL2eR
