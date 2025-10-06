Τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), ο Στέφανος Ντούσκος έφτασε στην Αθήνα μαζί με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης.

Ο Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο σκιφ ανδρών του πρωταθλήματος στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής τα έδωσε όλα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:36.75.

Ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα αργά το βράδυ της Δευτέρας (6/10) όπου τον υποδέχθηκαν δημοσιογράφοι και οι δικοί του άνθρωποι, ενώ στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για την πορεία του στη διοργάνωση.

Να θυμίσουμε ότι μετά το χρυσό στο πρωτάθλημα της Σαγκάης, ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία διάκριση στο βιογραφικό του, κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα σπριντ.