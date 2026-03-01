Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Αστέρας Aktor 2-0.

Ο ΠΑΟΚ λύγισε τον Αστέρα Aktor με 2-0 και παραμένει μία νίκη μακριά από την κορυφή, έχοντας αγώνα λιγότερο.

Στο 7ο λεπτό ο Δημήτρης Χατσίδης βρέθηκε εκεί που πρέπει να βρίσκεται ένας επιθετικός. Η φάση ξεκίνησε από την εξαιρετική πάσα του Γερεμέγεφ, συνεχίστηκε με την προσπάθεια του Μπιάνκο και κατέληξε στα πόδια του νεαρού φορ, που δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ.

Ο Λουτσέσκου στο δεύτερο ημίχρονο έριξε στο γήπεδο Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς αναζητώντας φρεσκάδα και καθαρή τελική απόφαση. Ο πρώτος άγγιξε αμέσως το γκολ, όμως ο Χατζηεμμανουήλ κράτησε τον Αστέρα στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα οι φιλοξενούμενοι κατέγραψαν την πρώτη τους τελική, περισσότερο ως ένδειξη παρουσίας παρά πραγματικής απειλής.

Στο 82ο λεπτό ο «Ντέλιας» άγγιξε το γκολ με νέα ωραία προσπάθεια, αλλά το σουτ που έκανε βρήκε σε ετοιμότητα τον Χατζηεμμανουήλ που έδιωξε σε κόρνερ.

Ένα λεπτό πριν από τη λήξη ο «Δικέφαλος» βρήκε το δεύτερο γκολ με το οποίο «κλείδωσε» τη νίκη και το τρίποντο. Από την εκπληκτική ενέργεια του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, ο Ανέστης Μύθου σέρβιρε στο πιάτο κι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0.

Τα highlights του αγώνα