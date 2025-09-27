Ο Ντούσκος στη μάχη μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

O Στέφανος Ντούσκος θέλει να φύγει από τη Σαγκάη έχοντας κατακτήσει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς το πρωί της Κυριακής αγωνίζεται στον τελικό του σκιφ ανδρών.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών - γυναικών στη Σαγκάη ολοκληρώνεται την Κυριακή (28/9), με την ελληνική αποστολή να ευελπιστεί να αφήσει το λιμάνι της Κίνας με ένα μετάλλιο.

Ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίζεται στον τελικό του σκιφ ανδρών στις 09:31 (ΕΡΤ 2) και θέλει η 3η παρουσία του σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος να είναι και η τυχερή.

Μετά την 6η θέση στο Ράτσιτσε της Τσεχίας το 2022 και την 4η στο Βελιγράδι το 2023, ο Ο 28χρονος ολυμπιονίκης στο Τόκιο θέλει αυτή τη φορά να βρεθεί στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος και να κατακτήσει το μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή του.

Ο 28χρονος κωπηλάτης από τα Ιωάννινα, πέρασε με τον 3ο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών και θα αγωνιστεί στην 6η διαδρομή.

Ο Γερμανός ολυμπιονίκης του Παρισιού, Όλιβερ Ζάιντλερ, έχει την ευκαιρία να διατηρήσει τον τίτλο του και να κατακτήσει το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο σκιφ σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Δίπλα στον Ντούσκο θα βρίσκεται ο Ολλανδός, Σίμον φαν Ντορπ, που ήταν 2ος πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι και 3ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ στην 3η διαδρομή θα βρίσκεται ο Λευκορώσος, Γιουαχένι Ζάλατι, που νίκησε τον Ντούσκο φέτος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Πλόβντιβ.

Αυτή η τριάδα μαζί με τον Ντούσκο θα δώσουν τη μάχη για τα μετάλλια, ενώ στον τελικό θα βρίσκονται επίσης ο Λιθουανός, Γκιεντρούις Μπιελάουσκας, 2ος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2024 στο διπλό σκιφ και ο Ουρουγουανός, Μπρούνο Μπεριόλο, που έχει να επιδείξει το χρυσό μετάλλιο με το τετραπλό σκιφ στους Παμαμερικανικούς Αγώνες το 2023.

«Θα προσπαθήσω να μην ξανασυμβεί ότι έγινε πριν δυο χρόνια στη Βουλγαρία όταν έχασα το μετάλλιο. Δεν ξέρω τι θα κάνω αλλά δε θα το επιτρέψω να ξαναγίνει» δήλωσε ο Ντούσκος, μετά τον ημιτελικό.

Η εξάδα του τελικού

(Με τους χρόνους πρόκρισης και τις διαδρομές)

1.Γκιεντρούις Μπιελάουσκας (Λιθουανία) 6:57.27

2.Μπρούνο Μπεριόλο (Ουρουγουάη) 6:56.99

3.Γιαουχένι Ζάλατι (Λευκορωσία) 6:54.29

4.Όλιβερ Ζάιντλερ (Γερμανία) 6:52.52

5.Σίμον φαν Ντορπ (Ολλανδία) 6:53.51

6.Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα) 6:53.62

Η Κοντού στη 10η θέση

Με την κατάκτηση της 4ης θέσης στον τελικό Β' του σκιφ ελ βαρών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η Μηλένα Κοντού. Η 20χρονη κωπηλάτρια τερμάτισε σε 7:52.52 και πήρε τη 10η θέση στον κόσμο στο αγώνισμα αυτό κλείνοντας τη χρονιά έχοντας κατακτήσει συνολικά δύο χρυσά κι ένα ασημένιο στις διοργανώσεις που πήρε μέρος.