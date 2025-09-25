Κοντού: Εκτός μεγάλου τελικού στο σκιφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο της Σαγκάης (vid)
Η Μηλένα Κοντού δεν κατάφερε να προκριθεί στην εξάδα του μεγάλου τελικού στο σκιφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.
Η 20χρονη πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά και κατέλαβε την 5η θέση, καλύπτοντας τα 2000μ. της διαδρομής σε 8:20.19.
Η «χάλκινη» ολυμπιονίκης του Παρισιού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, έμεινε μακριά από την τριάδα που έδινε θέση στον μεγάλο τελικό, καθώς το 3ο και τελευταίο εισιτήριο πήγε στη Ρωσίδα, Μαρία Ζόβνερ με 8:06.35.
Νικήτρια στη 2η ημιτελική σειρά ήταν η Σιόμπαν ΜακΚρόχαν από την Ιρλανδία με 8:06.23 και ακολούθησε η Μεξικάνα, Κένια Αλάνις με 8:06.27.
Πλέον η Μηλένα Κοντού θα ολοκληρώσει την παρθενική της παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αγωνιζόμενη το Σάββατο (27/9) στον τελικό Β' για τις θέσεις 7-12.
