Ο Γκάρεθ Ντιούκ φέρεται να ζητούσε από 14χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες της και να βγει ραντεβού μαζί του.

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει γύρω από το όνομα του Βρετανού Παραολυμπιονίκη, Γκάρεθ Ντιούκ, μετά την αποκάλυψη ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με 14χρονο κορίτσι ζητώντας του γυμνές φωτογραφίες, ωστόσο ο 39χρονος απέφυγε τη φυλακή.

Το δικαστήριο του Νιούπορτ του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, η οποία αναστέλλεται για 18 μήνες, ενώ παράλληλα πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο δραστών για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως. Επιπλέον, τού έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Ντιούκ ζητούσε από το κορίτσι γυμνές φωτογραφίες και βίντεο και μάλιστα του έδινε οδηγίες για να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις μπροστά στην κάμερα! Παράλληλα, της είχε προτείνει να συναντηθούν. Η υπεράσπιση επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας του, καθώς χρειάζεται αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα, είναι σχεδόν τυφλός και έχει 20% ακοή και στα δύο αυτιά.

Ο Ντιούκ, που έχει αχονδροπλασία είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα και ασημένιο το 2008 στο Πεκίνο, πριν αποσυρθεί το 2011 λόγω επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση νεφρού που είχε κάνει.