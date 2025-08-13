Με μία εκπληκτική κούρσα η Αφροδίτη Γιαρένη τερμάτισε πρώτη στον τελικό των 50μ. ύπτιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Masters της Σιγκαπούρης, πραγματοποιώντας παράλληλα ρεκόρ αγώνων με χρόνο 29.24.

Η επιτυχίες από την Σιγκαπούρη συνεχίζονται ακόμη κι αν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου έχει ολοκληρωθεί. Η Αφροδίτη Γιαρένη, η οποία λαμβάνει μέρος στην κατηγορία Masters της διοργάνωσης στην κολύμβηση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο, κάνοντας ρεκόρ αγώνων.

H αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Παλαιμών τερμάτισε πρώτη με χρόνο 29.24 στην κατηγορία των Masters στις ηλικίες 30-34. Η έμπειρη δικηγόρος, όπως επαγγέλεται, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση αφήνοντας πίσω της κοντά δύο δεύτερα τις αντιπάλους της που βρέθηκαν μαζί της στο βάθρο.

Πιο συγκεκριμένα η Βικτόρια Ραντούνσκι από την ... κολύμπησε με χρόνο 31.49 ενώ η Τάλια Σόλα Γκαλίντο συμπλήρωσε το βάθρο με χρόνο 31.56.

Η επιτυχία αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή παρουσία στη Σιγκαπούρη. Η Γιαρένη έχει φτάσει πλέον τα 5 μετάλλια στη διοργάνωση (4 χρυσά και 1 αργυρό).