Την ταχύτερη κούρσα της καριέρας της έκανε η Άννα Ντουντουνάκη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό των 100μ. πεταλούδας...

Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας πήρε η Άννα Ντουντουνάκη. Η 30χρονη αθλήτρια πραγματοποίησε εκπληκτική κούρσα, πραγματοποιώντας Πανελλήνιο ρεκόρ, με χρόνο 55.66.

Η Χανιώτισσα αθλήτρια κατέρριψε το δικό της ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει το Δεκέμβριο του 2023 στην αντίστοιχη διοργάνωση στο Οτοπένι. Η Ντουντουνάκη ήταν δεύτερη και στο σύνολο, πίσω μόνο από τη Σουηδή Λουίζ Χάνσον (55.39), που είναι και η κάτοχος του τίτλου, και στον τελικό της Παρασκευής (5/12, 20:49) τελικό δείχνει σε θέση να εξασφαλίσει μετάλλιο για τέταρτη σερί φορά σε αυτό το αγώνισμα.

Όσον αφορά τη δεύτερη ελληνική συμμετοχή στα 100μ. πεταλούδα, Γεωργία Δαμασιώτη, η πρόκριση δεν ήρθε για πολύ λίγο. Η ίδια κατετάγη 10η με χρόνο 57.26, ο οποίος δεν ήταν αρκετός για ν πάρει την πρόκριση. Η κολυμβήτρια από την Ουγγαρία, Πάνα Ουγκράι πέρασε ως 8η με χρόνο 57.12.

Οι ελληνικές συμμετοχές την Παρασκευή (5/12)

Στο πρόγραμμα της 4ης ημέρας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας βρίσκονται τέσσερις ελληνικές συμμετοχές.

Ο Βασίλης Κακουλάκης και ο Δημήτρης Μάρκος αγωνίζονται αντίστοιχα στην τρίτη και την τέταρτη σειρά των 800μ. ελεύθερο και, βάσει των χρόνων τους, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (6/12). Στην 5η σειρά των 200μ. μικτή ατομική ανδρών θα μετάσχει ο Απόστολος Παπαστάμος και στη 2η σειρά του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών η Νικόλ Παυλοπούλου.

Το βράδυ, εκτός της Ντουντουνάκη, θα αγωνιστεί και η Αρτεμις Βασιλάκη, στον τελικό των 800μ. ελεύθερο (20:26).