Την έβδομη θέση στον τελικό των 100μ. μεικτή τερμάτισε ο Ανδρέας Βαζαίος στο Ευρωπαϊκός πρωτάθλημα 25άρας πισίνας...

Κολυμπώντας κάτω από 52 δευτερόλεπτα, ο Ανδρέας Βαζαίος τερμάτισε στην 7η θέση του τελικού των 100μ. μεικτή. Ο Έλληνας κολυμβητής προσπάθησε αρκετά, ωστόσο δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός.

Ο 31χρονος βρέθηκε στον 6ο τελικό της καριέρας του, έχοντας τον 8ο χρόνο. Τερμάτισε στην 7η θέση με χρόνο 51.97, επίτευγμα το οποίο αποτελεί φετινό προσωπικό ρεκόρ για τον αθλητή. Μάλιστα, ισοφάρισε τον 12ο καλύτερο χρόνο του.

Στη... μάχη της κορυφής ο Νόε Πόντι και ο Μαξίμ Γκρουσέ με τον πρώτο να κατακτά τελικά τον τίτλο σε ρεκόρ διοργάνωσης 50.52, έναντι 50.53 του αντιπάλου του. Αυστριακό «εμφύλιο» είχαμε για το χάλκινο μεταξύ των Χάικο Γκίγκλερ και Λούκα Μλαντένοβιτς, ο πρώτος όμως κατάφερε τελικά να ανέβει στο βάθρο με 51.60 έναντι 51.63. Ο Βαζαίος για να ανέβει στο βάθρο χρειαζόταν επίδοση κοντά στο 51.47 που έχει ατομικό από το 2022.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τελικός της Ελλάδας στη διοργάνωση μετά την 6η θέση του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200μ ύπτιο.