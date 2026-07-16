Swim GRAND PRIX Greece: Η Μύκονος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της κολύμβησης

Στην Μύκονο θα είναι στραμμένα τα βλέμματα των φίλων της κολύμβησης ανοικτής θάλασσας, καθώς στις 3 και 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το Swim GRAND PRIX Mykonos Greece.

Η Μύκονος γίνεται φέτος διεθνής προορισμός κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας. Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026 υποδέχεται το Swim GRAND PRIX Mykonos Greece, νέα προσθήκη στο παγκόσμιο Swim GRAND PRIX, σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy και του Δήμου Μυκόνου. Οι εγγραφές άνοιξαν στις 7 Ιουλίου, με τους πρώτους αθλητές από όλο τον κόσμο να έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή.

Το Swim GRAND PRIX δεν είναι απλώς ένα ακόμη κολυμβητικό event. Είναι ένα διεθνές open water swimming series που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με συμμετοχές από 47 χώρες και αύξηση κοινότητας 710% από το 2023 μέχρι σήμερα. Η άφιξή του στην Ελλάδα, με πρώτο σταθμό τη Μύκονο, φέρνει στις Κυκλάδες ένα εντελώς νέο αθλητικό τερέν και το κάνει με την αξιοπιστία μιας διοργάνωσης που ήδη γνωρίζουν χιλιάδες κολυμβητές σε όλο τον κόσμο, από την ευΖΗΝ feelόsophy, την ομάδα πίσω από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μαζικής συμμετοχής στην Ελλάδα: IRONMAN® 70.3® Greece, L’Étape Greece by Tour de France, B2Run Aθens και UTMB® World Series Greece.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Swim GRAND PRIX διοργανώνει αγώνα στην Ελλάδα και η επιλογή της Μυκόνου και συγκεκριμένα της παραλίας Ελιά ως σημείου εκκίνησης δεν είναι τυχαία, αφού το νησί συνδυάζει το διεθνές προφίλ που η διοργάνωση χρειάζεται, με ένα ανοιχτό θαλάσσιο τοπίο, ιδανικό για κολύμβηση. Το Αιγαίο μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο αγώνα για αθλητές απ’ όλο τον κόσμο!

Για τους Έλληνες αθλητές, το Swim GRAND PRIX Mykonos Greece σημαίνει πρόσβαση σε έναν νέο, απαιτητικό αγώνα χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Για τους διεθνείς συμμετέχοντες, είναι η ευκαιρία να ζήσουν αγωνιστικά τη Μύκονο τον Οκτώβριο, μία εποχή που το νησί αποκαλύπτει την πιο ήσυχη και αυθεντική του πλευρά.

Στην παραλία Ελιά της Μυκόνου, κολυμβητές από 16 ετών και άνω θα έχουν την επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαδρομές 2χλμ, 5χλμ και 10χλμ, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα, από αρχάριους μέχρι όσους αναζητούν πρόκληση αντοχής, ενώ παιδιά ηλικίας από 13-16 και από 9-12 ετών μπορούν να βιώσουν μία αγωνιστική κολυμβητική εμπειρία στις διαδρομές των 400μ και 200μ αντίστοιχα.

Η διοργάνωση συνοδεύεται από τη διεθνή καμπάνια "The World Swims Mykonos" και με μήνυμα που συνοψίζεται στη φράση “Το Αιγαίο γίνεται ο νέος σου στίβος”, καλώντας την κοινότητα να μοιραστεί την εμπειρία της με το σύνθημα #SwimTheAegean.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές στο https://i-qsports.com/product/swimgp2026/.

Μείνετε σε επαφή με τα νέα του Swim GRAND PRIX Greece στα παρακάτω κανάλια:

Website: https://swimgp.com/cat_provas/greece/

Instagram: https://www.instagram.com/swimgpgreece

Facebook: https://www.facebook.com/swimgpgr/

E-mail: [email protected]

Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το UTMB Greece, το L'Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens και το TT Cycling Series, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.