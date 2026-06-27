Στους τελικούς του «Sette Colli» στα 100μ. ύπτιο και 100μ. πεταλούδα θα βρεθούν ο Απόστολος Χρήστου και η Άννα Ντουντουνάκη.

Μετά τη χθεσινή (26/6) νίκη και το εξαιρετικό 24.40 στα 50μ. ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις στο φημισμένο μίτινγκ κολύμβησης "Sette Colli", που διεξάγεται στη Ρώμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος στους προκριματικούς των 100μ. ύπτιο με 54.07 και το απόγευμα θα κυνηγήσει στον τελικό άλλη μία πρωτιά και έναν καλό χρόνο.

Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα πέρασε η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση των προκριματικών με 58.77. Στο ίδιο αγώνισμα, η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 10η με 59.42 και το απόγευμα θα κολυμπήσει στον "μικρό" τελικό, όπως επίσης η Ελένη Αντωνιάδου στα 100μ. ύπτιο (12η με 1:02.86) και ο Απόστολος Παπαστάμος στα 400μ. μικτή ατομική (14ος με 4:24.84).

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της 2ης ημέρας, η Νικόλ Παυλοπούλου κατετάγη 19η στα 50μ. πρόσθιο με 32.02, η Μάνια Τασάκου 25η με 32.24 και η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη με 32.53. Στα 100μ. ελεύθερο, ο Κωσνταντίνος Στάμου με 50.47 ήταν 44ος και ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης με 51.34 62ος, ο Μάριος Ζαφειρόπουλος πήρε την 50η θέση στα 100μ. πρόσθιο με 1:03.36, ενώ ο Γιώργος Πέκος κατετάγη 56ος στα 100μ. ύπτιο με 58.90.

Να σημειωθεί ότι το βράδυ υπάρχει και η συμμετοχή του Βασίλη Κακουλάκη στη γρήγορη σειρά των 800μ. ελεύθερο.