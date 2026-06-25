Κολύμβηση: Με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον το 62ο «Sette Colli» στη Ρώμη
Από ελληνικής πλευράς, θα αγωνιστούν 12 από τα 22 μέλη της αποστολής που αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού (10-16 Αυγούστου), ενώ συμμετέχουν και δύο επιπλέον κολυμβητές μας, ο Γιώργος Πέκος και η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη.
Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στον Απόστολο Χρήστου, που αποτελεί και μία από τις «ατραξιόν» των αγώνων, με τον «ασημένιο» Ολυμπιονίκη του Παρισιού να κάνει τις πρώτες κούρσες του μετά το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε τον περασμένο μήνα και τον άφησε εκτός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
Αναλυτικά στο «Sette Colli» θα συμμετάχουν οι:
- Στέργιος Μπίλας (50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα)
- Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης (100μ., 200μ., 400μ. ελεύθερο)
- Κωνσταντίνος Στάμου (100μ., 200μ. ελεύθερο, 100μ. πεταλούδα)
- Βασίλης Κακουλάκης (400μ., 800μ., 1.500μ. ελεύθερο)
- Απόστολος Χρήστου (50μ., 100μ. ύπτιο)
- Γιώργος Πέκος (100μ., 200μ. ύπτιο)
- Μάριος Ζαφειρόπουλος (100μ., 200μ. πρόσθιο)
- Απόστολος Παπαστάμος (100μ. πρόσθιο, 100μ. πεταλούδα, 200μ., 400μ. μικτή ατομική)
- Άννα Ντουντουνάκη (50μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο, 50μ., 100μ. πεταλούδα)
- Ελένη Αντωνιάδου (50μ., 100μ., 200μ. ύπτιο)
- Μάνια Τασάκου (50μ., 100μ., 200μ. πρόσθιο)
- Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη (50μ., 100μ., 200μ. πρόσθιο)
- Νικόλ Παυλοπούλου (50μ., 100μ. πρόσθιο, 200μ. μικτή ατομική)
- Γεωργία Δαμασιώτη (50μ., 100μ., 200μ. πεταλούδα).
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