Με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας κολύμβησης και μεταξύ αυτών και 14 Ελλήνων αθλητών/τριών, διεξάγεται το τριήμερο 26-28 Ιουνίου στη Ρώμη το 62ο διεθνές μίτινγκ "Sette Colli", που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ετήσια ραντεβού της «Γηραιάς Ηπείρου».

Από ελληνικής πλευράς, θα αγωνιστούν 12 από τα 22 μέλη της αποστολής που αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού (10-16 Αυγούστου), ενώ συμμετέχουν και δύο επιπλέον κολυμβητές μας, ο Γιώργος Πέκος και η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη.

Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στον Απόστολο Χρήστου, που αποτελεί και μία από τις «ατραξιόν» των αγώνων, με τον «ασημένιο» Ολυμπιονίκη του Παρισιού να κάνει τις πρώτες κούρσες του μετά το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε τον περασμένο μήνα και τον άφησε εκτός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Αναλυτικά στο «Sette Colli» θα συμμετάχουν οι: