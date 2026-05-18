Κολύμβηση: Παρθενική νίκη στα 50μ. ύπτιο για την Ντουντουνάκη
Η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο, στο Εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο λαμβάνει χώρα στο ΟΑΚΑ. Αυτό ήταν το 28ο χρυσό μετάλλιο για την αθλήτρια του Παναθηναϊκού στην κορυφαία εγχώρια διοργάνωση.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε με χρόνο 28.53. Πίσω της τερμάτισαν Δέσποινα Πυρίλη με 28.97 και Ελένη Αντωνιάδου με 29.21. Η νίκη αυτή για την Ντουντουνάκη την φέρνει στην τέταρτη θέση της λίστας των αθλητριών με τα περισσότερα χρυσά μετάλλια. Μπροστά της βρίσκονται οι Μαριάννα Λυμπερτά και Νόρα Δράκου με 37, καθώς και η Τόνια Μαχαίρα με 32 μετάλλια.
Στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών, απόντος του Απόστολου Χρήστου, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 25.28. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νίκος Παπαθεοδώρου με 25.69, χάνοντας οριακά την επιβεβαίωση του ορίου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων στο Μόναχο (25.66), ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Λεωνίδας Σμετάνκιν με 26.65.
