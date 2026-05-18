Ο Ολυμπιακός στέφθηκε για ακόμα μια φορά πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση, καθώς έφτασε τα 31 διαδοχικά πρωταθλήματα και 67 συνολικά στην ιστορία του!

Ερυθρόλευκη κυριαρχία στην κολύμβηση, με τον Ολυμπιακό να στέφεται πρωταθλητής για 67η φορά στην ιστορία του! Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του 95ου Εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, παρατείνοντας το τρομακτικό σερί στους 31 διαδοχικούς τίτλους.

Η ομάδα του Πειραιά φέτος αγωνίστηκε χωρίς τον αρχηγό του, τον Απόστολο Χρήστου, παρόλα αυτά κατάφερε να συγκεντρώσει 1485 βαθμούς στη γενική βαθμολογία, ενώ την ακολούθησαν με 1410,5 ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου που τα τελευταία χρόνια σταθερά μάχεται για την ανατροπή της ερυθρόλευκης κυριαρχίας, ενώ τρίτος με 617 ήταν ο Παναθηναϊκός που φέτος επηρεάστηκε από την απουσία την Νόρας Δράκου.

Καλύτερος αθλητής όλου του πρωταθλήματος στην κατηγορία ανδρών και νέων ανδρών αναδείχθηκε ο Απόστολος Σίσκος της ΑΑ Αστέρια και καλύτερη αθλήτρια σε γυναίκες και νέες γυναίκες αναδείχθηκε η Γεωργία Δαμασιώτη του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου.