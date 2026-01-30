Ο Απόστολος Τσαγκαράκης ανέλαβε διευθυντής αθλημάτων στην European Aquatics, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (30/1)...

Με αναβαθμισμένο ρόλο θα συνεχίσει το έργο του στη European Aquatics ο Απόστολος Τσαγκαράκης.

Την Παρασκευή (30/1) ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, από την οποία θα επιβλέπει όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου, συμπεριλαμβανομένης της υδατοσφαίρισης.

Η ανακοίνωση της European Aquatics

«Ο ρόλος του Διευθυντή Αθλημάτων, ο οποίος θα επιβλέπει όλα τα αγωνίσματα του υγρού στίβου συμπεριλαμβανομένης της υδατοσφαίρισης, υπογραμμίζει τη σημασία της οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων ως βασικής δραστηριότητας της European Aquatics και την ανάγκη δημιουργίας μιας δομής κατάλληλης για έναν οργανισμό που συνεχίζει να αναπτύσσεται σημαντικά από άποψη ανθρώπινου δυναμικού».

Οι δηλώσεις του Απόστολου Τσαγκαράκη

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Από την πλευρά μου θα κάνω το καλύτερο για την αναβάθμιση της εμπειρίας των αθλητών και αθλητριών αλλά και φυσικά των θεατών / φιλάθλων. Αναγνωρίζω ότι η εκπροσώπηση σε θέσεις ευθύνης από Έλληνες, είναι μια ευκαιρία ανάδειξης της αριστείας που φέρουν οι επαγγελματίες της Ελλάδας στη διεθνή αθλητική σκηνή».