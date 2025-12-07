Η Γεωργία Δαμασιώτη μένοντας μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στα ημιτελικά στα 200μ. πεταλούδα, με 2:06.62 κπήρε την 7η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας.

Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφερε να σημειώσει στον τελικό στα 200μ. πεταλούδα γυναικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας, επίδοση ανάλογη αυτού στα ημιτελικά και με 2:06.62 κατετάγη στην 7η θέση.

Η 22χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 το καλοκαίρι στην 50άρα πισίνα, μπήκε στον τελικό έχοντας βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στα 2:05.79. Eκεί και μετά την 3η θέση στα 25μ., η Δαμαισώτη ήταν 5η στα 50μ., 8η στα 100μ. με 1:00.07 και στο δεύτερο μισό της κούρσας, κολυμπώντας τα 25άρια πάνω από τα 16 δευτερόλεπτα, πέρασε τα 150μ. σε 1:32.56 και τερμάτισε στην 7η θέση σε 2:06.62.

Η Ιρλανδή, Έλεν Γουόλς κάνοντας κούρσα αναμονής, καθώς ήταν 6η στα 100μ. (1:00:02) και 5η στα 150μ. (1:31.80), κολύμπησε τα δύο τελευταία 25άρια σε 15.44 και 16.00, τερματίζοντας στην 1η θέση με 2:03.24.

Ξεπέρασε την Έλενα Μπαχ από τη Δανία, που οδηγούσε την κούρσα από τα 125μ. και τελικά πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε 2:03.55.

H κατάταξη του τελικού