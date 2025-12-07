Δαμασιώτη: Στην 7η θέση στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό 25άρας
Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφερε να σημειώσει στον τελικό στα 200μ. πεταλούδα γυναικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας, επίδοση ανάλογη αυτού στα ημιτελικά και με 2:06.62 κατετάγη στην 7η θέση.
Η 22χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 το καλοκαίρι στην 50άρα πισίνα, μπήκε στον τελικό έχοντας βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στα 2:05.79. Eκεί και μετά την 3η θέση στα 25μ., η Δαμαισώτη ήταν 5η στα 50μ., 8η στα 100μ. με 1:00.07 και στο δεύτερο μισό της κούρσας, κολυμπώντας τα 25άρια πάνω από τα 16 δευτερόλεπτα, πέρασε τα 150μ. σε 1:32.56 και τερμάτισε στην 7η θέση σε 2:06.62.
Η Ιρλανδή, Έλεν Γουόλς κάνοντας κούρσα αναμονής, καθώς ήταν 6η στα 100μ. (1:00:02) και 5η στα 150μ. (1:31.80), κολύμπησε τα δύο τελευταία 25άρια σε 15.44 και 16.00, τερματίζοντας στην 1η θέση με 2:03.24.
Ξεπέρασε την Έλενα Μπαχ από τη Δανία, που οδηγούσε την κούρσα από τα 125μ. και τελικά πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε 2:03.55.
H κατάταξη του τελικού
- 1.Έλεν Γουόλς (Ιρλανδία) 2:02.24
- 2.Έλενα Μπαχ (Δανία) 2:03.55
- 3.Ανίτα Γκαστάλντι (Ιταλία) 2:04.07
- 4.Λάουρα Λάχτινεν (Φινλανδία) 2:04.40
- 5.Εμιλι Ρίτσαρντς (Μ. Βρετανία) 2:04.62
- 6.Λάουρα Καμπάνες (Ισπανία) 2:06.10
- 7.Γεωργία Δαμασιώτη (Ελλάδα) 2:06.62
- 8.Πάολα Μπορέλι (Ιταλία) 2:08.36
