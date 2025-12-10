Άμπελ Φερέιρα: Ανανέωσε με την Παλμέιρας έως το 2027
Η Παλμέιρας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άμπελ Φερέιρα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.Ο Πορτογάλος τεχνικός, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, συνεχίζει έτσι στο «τιμόνι» της ομάδας.
Ο Φερέιρα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου τα τελευταία πέντε χρόνια, διάστημα στο οποίο έχει κατακτήσει δέκα τίτλους. Με αυτή τη συγκομιδή ισοφαρίζει το ρεκόρ του Οσβάλντο Μπραντάο, με τον οποίο μοιράζεται την κορυφή των πιο επιτυχημένων προπονητών στην ιστορία της Παλμέιρας.
Η περσινή σεζόν ήταν η πρώτη στην οποία ο Πορτογάλος δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο.
O próximo capítulo já começou!
Técnico mais vitorioso da nossa história, Abel Ferreira renovou com o #MaiorCampeãoDoBrasil até dezembro de 2027! Saiba mais
https://t.co/OjhDnh3w6a pic.twitter.com/lKAaQPxdWC— SE Palmeiras (@Palmeiras) December 10, 2025
