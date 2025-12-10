Η Παλμέιρας «έδεσε» τον άλλοτε τεχνικό του ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέιρα, με νέο συμβόλαιο έως το 2027, όπως ανακοίνωσε επίσημα η βραζιλιάνικη ομάδα.

Η Παλμέιρας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άμπελ Φερέιρα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.Ο Πορτογάλος τεχνικός, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, συνεχίζει έτσι στο «τιμόνι» της ομάδας.

Ο Φερέιρα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου τα τελευταία πέντε χρόνια, διάστημα στο οποίο έχει κατακτήσει δέκα τίτλους. Με αυτή τη συγκομιδή ισοφαρίζει το ρεκόρ του Οσβάλντο Μπραντάο, με τον οποίο μοιράζεται την κορυφή των πιο επιτυχημένων προπονητών στην ιστορία της Παλμέιρας.

Η περσινή σεζόν ήταν η πρώτη στην οποία ο Πορτογάλος δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο.