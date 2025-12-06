Στην 8η θέση του τελικού στα 800μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας τερμάτισε ο Δημήτρης Μάρκος...

Ο Δημήτρης Μάρκος δεν έκανε την κούρσα που επιθυμούσε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο. Ο κολυμβητής του ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 8η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 7:43.59.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να φτάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 7:36.39, αλλά ούτε και τον χρόνο που έκανε στα προκριματικά της διοργάνωσης (7:39.17), τερματίζοντας στην τελευταία θέση.

Πρωτοπόρος στην κούρσα ήταν ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:26.84, με δεύτερο τον Βέλγο Λούκας Ενβό (7:28.03). Ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, νικητής πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι, περιορίστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 7:30.14, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 7:30.47.