Ευρωπαϊκό 25άρας: Τερμάτισε όγδοος στα 800μ. ελεύθερο ο Μάρκος (vid)
Ο Δημήτρης Μάρκος δεν έκανε την κούρσα που επιθυμούσε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο. Ο κολυμβητής του ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 8η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 7:43.59.
Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να φτάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 7:36.39, αλλά ούτε και τον χρόνο που έκανε στα προκριματικά της διοργάνωσης (7:39.17), τερματίζοντας στην τελευταία θέση.
Πρωτοπόρος στην κούρσα ήταν ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:26.84, με δεύτερο τον Βέλγο Λούκας Ενβό (7:28.03). Ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, νικητής πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι, περιορίστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 7:30.14, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 7:30.47.
Η κούρσα του Δημήτρη Μάρκου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.