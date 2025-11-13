Δυνατές συγκινήσεις υπόσχεται ο 20ός Χειμερινός Κολυμβητικός Διάπλους Βουλιαγμένης

O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει τον 20ό Χειμερινός Κολυμβητικό Διάπλου Βουλιαγμένη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Μία συναρπαστική κολυμβητική εμπειρία θα ζήσουν οι λάτρεις της χειμερινής κολύμβησης στον 20ό Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου, τον οποίο διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, με στόχο να εμπνεύσει και να ενθουσιάσει κολυμβητές κάθε ηλικίας και επιπέδου.

Ο 20ός Χειμερινός Κολυμβητικός Διάπλους, που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εμβληματικούς και δημοφιλείς κολυμβητικούς αγώνες, θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της επετειακής αυτής διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, συνέντευξη Τύπου στο εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, με ομιλητές την Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κα Στέλλα Λαζάρου, τον τεχνικό διευθυντή του χειμερινού διάπλου, κ. Χρήστο Μποφίλιο, τον κ. Πέτρο Παρθένη, σύμβουλο επικοινωνίας & ιδρυτή του project Weswim και την κα Σοφία Ψιλόλιγνου, κολυμβήτρια μεγάλων αποστάσεων. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ενώ τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος κα Γκρέτα Λυμπεροπούλου.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κα Στέλλα Λαζάρου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που φέτος σας έχουμε κοντά μας, με αφορμή μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 1997, χάρη στην πρωτοβουλία του μέλους μας, Λίλας Κολοκοτρώνη, με τη συμμετοχή τότε λίγων ενθουσιωδών κολυμβητών. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο θεσμός εξελίχθηκε εντυπωσιακά, προσελκύοντας συνολικά περίπου 10.000 αθλητές. Η μοναδική γεωγραφική θέση του Ομίλου προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, τόσο σε όσους δοκιμάζουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη χειμερινή θάλασσα, όσο και στους πιο έμπειρους κολυμβητές, που αναζητούν νέες προκλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας διακρίνεται για τον συμπεριληπτικό του χαρακτήρα, καθώς εξασφαλίζει πλήρη προσβασιμότητα και συμμετοχή σε άτομα με κινητικές δυσκολίες».

Ο κ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος τόνισε: «Ο Όμιλός σας αποτελεί τιμή για τον Δήμο μας, γιατί πέραν όσων προσφέρει στους νέους μας και το γεγονός ότι τους κατευθύνει προς τον αθλητισμό, λειτουργεί ως πρεσβευτής στο εξωτερικό και αυξάνει τη φήμη της περιοχής μας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για ό,τι κάνει και να δηλώσω ότι είμαστε πρόθυμοι να υπερβούμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε τις δράσεις σας».

Ο κ. Χρήστος Μποφίλιος σημείωσε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχω την τιμή να συνεργάζομαι με τον Ναυτικό Όμιλο στη διοργάνωση αυτού του ιστορικού χειμερινού αγώνα. Μαζί φροντίζουμε κάθε λεπτομέρεια από τη σήμανση του υγρού στίβου μέχρι τα πρωτόκολλα ασφάλειας, ώστε οι κολυμβητές να ζήσουν μια δυνατή, αλλά απόλυτα ασφαλή εμπειρία στη θάλασσα».

Ο κ. Πέτρος Παρθένης επισήμανε: «Το project Weswim, που γεννήθηκε από το πνεύμα που χαρακτηρίζει τη Βουλιαγμένη, παρακινεί καθημερινά για κολύμβηση ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική μας υγεία, ενώ μας κοινωνικοποιεί με τα πόδια στην άμμο 365 μέρες το χρόνο. Βρισκόμαστε με πάθος κάθε Κυριακή στα νερά που γίνεται ο εμβληματικός Διάπλους! Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της ιστορίας και συνεχίζουμε να συμπλέουμε με τον Ν.Ο.Β. και να γεφυρώνουμε την παράδοση με τη σύγχρονη ανάπτυξη του Open Water κινήματος στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους!».

Η κα Σοφία Ψιλόλιγνου ανέφερε: «Ως κολυμβήτρια μεγάλων αποστάσεων από το 1999, προσκλήθηκα το 2003 να κολυμπήσω μία μικρή απόσταση με μία ομάδα ολιγομελή, αλλά γεμάτη ενθουσιασμό και αγάπη για τη θάλασσα. Ήταν η πρώτη κολυμβητική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στον νομό Αττικής, με πρωτοβουλία της Λίλας Κολοκοτρώνη. Έκτοτε γινόταν κάθε χρόνο, άρχισε να μεγαλώνει και πλέον αποτελεί έναν εμβληματικό αγώνα».

Ο Χειμερινός Διάπλους αποτελεί την κορυφαία πρόκληση του χειμώνα για όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα και την κολύμβηση. Μια εμπειρία ξεχωριστή, που απευθύνεται τόσο σε έμπειρους αθλητές, όσο και σε εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές αποστάσεις, ανάλογα με το επίπεδο και την εμπειρία τους και πιο συγκεκριμένα:

1. Κολυμβητική Διαδρομή 750 μέτρα χωρίς wetsuit

2. Κολυμβητική Διαδρομή 750 μέτρα με wetsuit

3. Κολυμβητική Διαδρομή 1500 μέτρα χωρίς wetsuit

4. Κολυμβητική Διαδρομή 1500 μέτρα με wetsuit

5. Κολυμβητική Διαδρομή 3000 μέτρα χωρίς wetsuit

6. Κολυμβητική Διαδρομή 3000 μέτρα με wetsuit

Τη διοργάνωση πλαισιώνουν ναυαγοσώστες, ιατρικό προσωπικό και εθελοντές για τη μέγιστη ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Σας προσκαλούμε να ζήσουμε μαζί αυτή τη μοναδική αθλητική εμπειρία, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας! Ελάτε να αποχαιρετήσουμε την κολυμβητική χρονιά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, μοιραζόμενοι το ίδιο πάθος για το άθλημα και την πρόκληση της χειμερινής θάλασσας.



Δείτε το promo video της διοργάνωσης ΕΔΩ

Δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ