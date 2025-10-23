Υπογράφηκε η χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου

Υπογράφηκε την Πέμπτη (23/10) η χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος», παρουσία του προέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκου Γιαννόπουλου, του μέλους του Δ.Σ. της ΚΟΕ, Γιώργου Νικολαΐδη, και της αντιδημάρχου αθλητισμού Ωραιοκάστρου, Σοφίας Δημητριάδου.

Το κολυμβητήριο θα παραμείνει ανοιχτό τους χειμερινούς μήνες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, με σκοπό την εξυπηρέτηση των σωματείων της Θεσσαλονίκης αλλά και των δημοτών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Ο κ.Γιαννόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ 3, τόνισε σχετικά:

«Δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που ξεκίνησε από την αναγκαστική διακοπή λειτουργίας του Εθνικού κολυμβητηρίου. Είναι ένα ιστορικό κολυμβητήριο με λειτουργία 50 και πλέον ετών, ελπίζω σύντομα θα το έχουμε και πάλι στη διάθεσή μας, θα εξαρτηθεί όμως από την μελέτη στατικότητας που την περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Μία μελέτη που θα μας δείξει αν το κολυμβητήριο μπορεί να λειτουργήσει με συνθήκες ασφάλειας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου, και από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και η ΚΟΕ πιέζει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, το Εθνικό να παραδοθεί και πάλι στον υγρό στίβο της πόλης. Βρέθηκε το Εθνικό σε αυτή την κατάσταση, καταρχήν δεν υπήρχε αδειοδότηση, και γιατί ποτέ δεν είχε γίνει σωστή λειτουργία του.

Υπήρχε ένα πρόβλημα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έπρεπε να βρούμε λύση για όλα μας τα σωματεία και τους αθλητές που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Δραστηριοποιήθηκε η ΚΟΕ, δραστηριοποιήθηκε το Υπουργείο Αθλητισμού, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου με τους συνεργάτες του επίσης, συνεργαστήκαμε, και βρήκαμε τη λύση αυτού του πολύ ωραίου κολυμβητηρίου. Νομίζω πως θα το ευχαριστηθούν οι κολυμβητές μας και εμείς έχουμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις ως Ομοσπονδία προκειμένου να λειτουργήσει κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Τα χρήματα για την ενεργειακή του αναβάθμιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται έχουν εγκριθεί, είναι στη διάθεση της δημοτικής αρχής, είναι κάτι σύγχρονο και μοντέρνο και προφανώς θα αναβαθμίσει και την περιοχή. Υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση 240.000 ευρώ για τη λειτουργία του, αλλά και η ΚΟΕ για πρώτη φορά μετέχει σε αυτή την οικονομική διαδικασία και πρέπει να κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού και να βρούμε τα χρήματα γιατί έχουμε αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις μέσα από τη σύμβαση που υπογράψαμε με το Δήμο και θέλουμε να είμαστε 100% εντάξει. Για πρώτη φορά μία ομοσπονδία μπαίνει στη διαδικασία για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης, ελπίζω να είναι και η τελευταία, και προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα, μετέχουμε και εμείς στο μέτρο του δυνατού. Απορώ λοιπόν γιατί ακούγονται προβλήματα και παράπονα, τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια από όλες τις κατευθύνσεις για να λυθεί ένα πρόβλημα».

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ συμπλήρωσε:

«Επίσης υπάρχει και το δημοτικό κολυμβητήριο στην Τούμπα, που επίσης έχει παραδοθεί στα σωματεία με τη βοήθεια του δημάρχου και των συνεργατών του. Το κολυμβητήριο του Δήμου Καλαμαριάς λειτουργεί κανονικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για άλλα κολυμβητήρια είναι απόφαση των δημάρχων τους να μην ανοίξουν τους χειμερινούς μήνες. Η ΚΟΕ δεν λειτουργεί τα κολυμβητήρια, εμείς χρησιμοποιούμε τα κολυμβητήρια. Χάσαμε δύο μήνες με συζητήσεις με τον δήμαρχο Παύλου Μελά. Ζήτησε από την Πολιτεία 800.000 ευρώ, με αυτά τα χρήματα φτιάχνεις νέο κολυμβητήριο. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα κολυμβητήριο στα Χανιά που έγινε μέσα σε 4 μήνες και κόστισε τα μισά χρήματα που ζητούσε ο δήμαρχος για 5 μήνες. Καθυστερήσαμε δύο μήνες και ήταν σε βάρος του κόσμου της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, θα μπορούσαμε να έχουμε έρθει νωρίτερα στο Ωραιόκαστρο.

Το ευχάριστο πρόβλημα που έχουμε στην ΚΟΕ είναι πως έχουμε πολλά παιδιά, και αυτό έγινε με συγκεκριμένο σχέδιο. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τα αποτελέσματα που έφεραν οι αθλητές μας σε όλα τα σπορ. Μας βοήθησε πάρα πολύ ότι πλέον έχουμε ζωντανές μεταδόσεις στην ΕΡΤ αγώνων υδατοσφαίρισης και κολύμβησης, πολλά παιδιά ήρθαν στο χώρο μας, δεν είναι ακριβό σπορ για τους γονείς η κολύμβηση. Οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στα κολυμβητήρια, σε περιβάλλον ασφαλές και ελεγχόμενο. Τα παιδιά τους μέσα από εκεί θα βγουν και καλύτεροι άνθρωποι. Η αθλητική εγκατάσταση ενός κολυμβητηρίου είναι μια δύσκολη εγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό όταν φτιάχνουμε μια νέα εγκατάσταση, να κοιτάζουμε και τη βιωσιμότητά της».

