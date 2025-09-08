Ο Πειραιάς αναβίωσε την Ολυμπιακή Ιστορία με το PIRAEUS OPEN WATER 1896

Mε απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στον Πειραιά ο αγώνας ανοικτής θάλασσας, με την επωνυμία PIRAEUS OPEN WATER 1896.

Μια μοναδική γιορτή κολύμβησης έζησε ο Πειραιάς το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, καθώς πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το PIRAEUS OPEN WATER 1896.

Ο εντυπωσιακός αυτός αγώνας των 1.200 μέτρων, έφερε τον παλμό της κλασικής διαδρομής των Πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 στη θάλασσα της πόλης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες και στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη αθλητικό πάθος και ιστορική σημασία.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε από τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη στην πλαζ Βοτσαλάκια με τον τερματισμό να πραγματοποιείται στον προβλήτα Κ της Μαρίνας Ζέας, απέναντι από την πλατεία Αλεξάνδρας, όπου οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί με θερμό χειροκρότημα.

Δεκάδες εν ενεργεία κολυμβητές, βετεράνοι και παιδιά βούτηξαν στα γαλανά νερά του Πειραιά, ακολουθώντας την ιστορική διαδρομή των Πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Ο αγώνας συνδύασε την πρόκληση της αντοχής με το Ολυμπιακό ιδεώδες, δημιουργώντας στιγμές έντασης, χαράς και συγκίνησης τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό.

Η διοργάνωση έγινε από τον Δήμο Πειραιά, μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού, σε συνεργασία με την ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε., υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, στόχος του event ήταν να συνδέσει το ένδοξο παρελθόν των Ολυμπιακών Αγώνων με το παρόν, τιμώντας 129 χρόνια ιστορίας και παραδίδοντας στις επόμενες γενιές το μήνυμα του αθλητικού πνεύματος και της συλλογικής προσπάθειας.

Τις απονομές και τις χρηματικές επιταγές προσέφεραν στους νικητές ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο PIRAEUS OPEN WATER 1896, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Βίτσας.

Στην ιστορική διαδρομή των 1.200 μέτρων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ιάσωνας Ρούτουλας, ακολουθούμενος από τον Δημήτρη Νέγρη στη δεύτερη θέση και τον Άλκη Κυνηγάκη στην τρίτη.

Στον αντίστοιχο γυναικείο αγώνα, πρώτη τερμάτισε η Αντωνία Ρακοπούλου, με την Κατερίνα Χρόνη και την Παναγιώτα Γιαννακοπούλου να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Το PIRAEUS OPEN WATER 1896 δεν ήταν απλώς ένας αγώνας κολύμβησης, αλλά μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, της ιστορίας και της πόλης μας.

Με τη σημαντική αυτή αθλητική διοργάνωση επιδιώξαμε τρεις στόχους: να τιμήσουμε τους Πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 που συνδέθηκαν με τον Πειραιά, να αναδείξουμε τη σημασία της συμμετοχής στον αθλητισμό και να προβάλλουμε τον Πειραιά ως πόλη ταυτισμένη με τα αθλήματα της θάλασσας. Οι κολυμβητές και οι διοργανωτές έδωσαν όλοι μαζί ζωή σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, αποδεικνύοντας ότι ο Πειραιάς μπορεί να συνδυάζει το Ολυμπιακό ιδεώδες με τη ζωντάνια και την παράδοσή του.

Το PIRAEUS OPEN WATER 1896 έφερε στη σημερινή εποχή τη λάμψη εκείνων των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, αναδεικνύοντας την αξία της αθλητικής προσπάθειας που ενώνει γενιές. Συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες και ασφαλώς τους νικητές και ευχαριστώ τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο για την παρουσία του και τη στήριξή του στη διοργάνωση, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και τον Πρόεδρό της Κυριάκο Γιαννόπουλο για την αγαστή συνεργασία, τη Διεύθυνση Αθλητισμού και όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης που τιμά τον Πειραιά και την ιστορία του».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε: «Πρόκειται για μια εξαιρετική διοργάνωση, μια πραγματικά συγκινητική στιγμή, καθώς ο αγώνας ανοιχτής θάλασσας έχει τις ρίζες του στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Τότε, περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική αξία και απήχηση αυτού του αθλήματος. Η αναβίωση αυτών των ιστορικών αγώνων στον Πειραιά είναι εξαιρετικά σημαντική.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Πειραιά γι΄ αυτή την πρωτοβουλία και την υλοποίηση αυτής της όμορφης δράσης. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω επίσης, τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθεια, καθώς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης».

Ελπίζω και εύχομαι αυτή η διοργάνωση να αποτελέσει πρότυπο και για άλλους δήμους, προκειμένου να προχωρήσουν σε αντίστοιχες αθλητικές δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό να φέρνουμε τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό. Είναι, ίσως, το πιο πολύτιμο που μπορούμε να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές».



