Χωρίς τη Μάκιντος ο Καναδάς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα

Η Σάμερ Μάκινγτος είναι η πιο τρανταχτή απουσία για την ομάδα κολύμβησης του Καναδά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα.

Οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες που πρωταγωνίστησαν για τον Καναδά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, δεν θα βρεθούν στην Ντόχα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Φεβρουάριο (2-18/2).

Μεγαλύτερη απουσία είναι της Σάμερ Μάκιντος, η 17χρονη δεν θα διακόψει την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έτσι στην Ντόχα θα υπάρξει νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 200μ. πεταλούδα και στα 400μ. μικτή ατομική.

