Μέσα στους 20 νέους εκπαιδευτές διαιτησίας της FIFA που επελέγησαν από όλες τις Συνομοσπονδίες βρέθηκε ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, Πάολο Βαλέρι, συμμετείχε στην Φρανκφούρτη στο σεμινάριο FIFA VMO Instructors Course. Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι έμπειροι εκπαιδευτές διαιτησίας της FIFA, Μασιμιλιάνο Ιράτι, Ματέο Τρεφολόνι και Ντάλιμπορ Τζούρτζεβιτς παρουσίασαν στους 20 νέους εκπαιδευτές, τα βασικά θέματα της σύγχρονης διαιτησίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στο VAR. Στο πρόγραμμα υπήρξε επίσης εκτενής αναφορά στο Football Video Support και ενώ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την γενικότερη χρήση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.

