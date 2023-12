Ο Μπέντζαμιν Πράουντ σημειώνοντας 20.18 σημείωσε ρεκόρ Ευρώπης στα 50μ. ελεύθερο και «άγγιξε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Οτοπένι.

Ο Μπέντζαμιν Πράουντ μετέτρεψε σε προσωπική παράσταση τον τελικό στα 50μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο 29χρονος Βρετανός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 20.18, μένοντας μόλις δύο εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ του Αμερικανού Κάλεμπ Ντρέσελ, τα 20.16 από τις 21/11/2020 στη Βουδαπέστη.

Η επίδοση του Πράουντ είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών και αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης, καταρρίπτοντας τα 20.26 που είχε ο Φλοράν Μαναντό από τις 5 Δεκεμβρίου 2014, στην Ντόχα.

𝗔 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙-𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝗴𝗼𝗹𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘂𝗱 @BritishSwimming 's Ben Proud lit up the pool with this incredible swim for European SC 50m Free gold! Rewatch the full race #LENOtopeni2023 | LIVE NOW | @EurovisionSport pic.twitter.com/WkF2x5PM2t

Ο Φλοράν Μαναντό και ο Ούγγρος, Σεμπάστιαν Σάμπο (πρωταθλητής Ευρώπης) είχαν ταυτόχρονη άφιξη στα 20.74 και ανέβηκαν στο 2ο σκαλί του βάθρου.

Οι δίδυμοι Γουίφεν άνοιξαν και έκλεισαν τα 1.500μ. ελεύθερο

Tρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντάνιελ Γουίφεν στα 1.500μ. ελεύθερο με τον 22χρονο Ιρλανδό να κολυμπά σε ρυθμούς παγκοσμίου ρεκόρ στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας, χωρίς όμως στο τέλος να τα καταφέρνει.

𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙏𝙄𝙈𝙀 | 𝘿𝘼𝙔



Nathan and Daniel Wiffen will both compete in the European S/C 1500M Final in Romania - set to get underway at 5.04pm 🇮🇪



Danielle Hill also returns to the blocks for the 50 Back SF at 5.44pm!



Not to be missed!



https://t.co/eKLxAlC1tZ pic.twitter.com/MzvPJL6QVl