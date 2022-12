Τα τρία παγκόσμια ρεκόρ, αλλά και η νίκη του Τζόρνταν Κρουκς στα 50μ. ελεύθερο ανδρών ξεχώρισαν στην 5η ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Μελβούρνης.

Με άλλα τρία παγκόσμια ρεκόρ σημειώθηκαν στην 5η ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος 25άρας πισίνας της Μελβούρνης, όμως το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Τζόρνταν Κρουκς.

Ο 20χρομος κολυμβητής από τους Νήσους Κέιμαν συστήθηκε στην παγκόσμια κολυμβητική κοινότητα στη Μελβούρνη και το Σάββατο (17/12) έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 50μ. ελεύθερο με 20.46. Ο Κρουκς άφησε στη δεύτερη θέση τον κάτοχο του τίτλου, Μπέντζαμιν Πράουντ, με τον Βρετανό να τερματίζει σε 20.49.

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. πρόσθιο σημείωσε η Ρούτα Μεϊλουτίτε στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Η 25χρονη από τη Λιθουανία σημείωσε 28.37 και κατέρριψε τα 28.56 της Τζαμαϊκανής Άλια Ατκινσον (6/10/2018, Βουδαπέστη).

Τα άλλα δύο παγκόσμια ρεκόρ σημειώθηκαν στις σκυταλοδρομίες 4Χ50μ. μικτή ομαδική. Στις γυναίκες το πέτυχε η ομάδα της Αυστραλίας με τις Οκάλαχαν. Χογκς, Μακίον και Γουίλσον με 1:42.35, καταρρίπτοντας την παγκόσμια επίδοση που είχαν με 1:42.38 οι ομάδες των ΗΠΑ (12/12/2019, Χανγκζού) και της Σουηδίας (17/12/2021, Άμπου Ντάμπι).

Στους άνδρες οι Ιταλοί Μόρα, Μαρτινένγκι, Ριβόλτα και Ντελπάνο σημείωσαν παγκίσμιο ρεκόρ με 1:29.72, βελτιώνοντας το 1:30.14 που είχε πετύχει στο περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Καζάν.

O Ντάια Σέτο κατέκτησε για έκτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. μικτή ατομική σε παγκόσμιο 25άρας πισίνας με 3:55.75, σερί που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.

Τα μετάλλια της 5ης ημέρας

4X50μ. μικτή ομαδική (Γ)

1.Αυστραλία 1:42.35

2.ΗΠΑ 1:42.41

3.Σουηδία 1:42.43

4Χ50μ. μικτή ομαδική (Α)

1.Ιταλία 1:29.72

2.ΗΠΑ 1:30.37

3.Αυστραλία 1:30.81

800μ. ελεύθερο (Α)

1.Γκριγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 7:29.99

2.Χένρικ Κρίστιανσεν (Νορβηγία) 7:31.48

3.Λόγκαν Φοντέν (Γαλλία) 7:33.12

400μ. μικτή ομαδική (Γ)

1.Χόλι Φλίκινγκερ (ΗΠΑ) 4:26.51

2.Σάρα Φραντσέσκι (Ιταλία) 4:28.58

3.Γουάκα Κομπόρι (Ιαπωνία) 4:29.03

400μ. μικτή ομαδική (A)

1.Ντάια Σέτο (Ιαπωνία) 3:55.75

2.Κάρσον Φόστερ (ΗΠΑ) 3:57.63

3.Μάθιους Σέιτς (Ν. Αφρική) 3:59.21

