Λία Χέιζ: Το κορίτσι που κολυμπά χωρίς σκουφάκι και γράφει ιστορία

Η Λία Χέιζ με παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων στα 200μ. μικτή ατομική ανέβηκε στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η 16χρονη από τις ΗΠΑ που κολυμπά χωρίς σκουφάκι πίστεψε στο όνειρό της κι έγραψε τη δική της ιστορία. Τι επεφύλασσε η 2η ημέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης στη Βουδαπέστη.

Η Λία Χέιζ στις 21 Οκτωβρίου θα γιορτάσει τα 17α γενέθλιά της. Στα τράιλς του Απριλίου η νεαρή Αμερικανίδα από τις Ιλινόις γινόταν η 41η και τελευταία που έπαιρνε θέση στην ομάδα των ΗΠΑ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, μέσα από τα 200μ. μικτή ατομική.

Η Χέιζ πέρυσι επιχείρησε σε 100μ. ελεύθερο, 200μ. και 400μ. μικτή ατομική, για να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τα κατάφερε.

Πριν από τους αγώνες πρόκρισης για το Τόκιο, καρφίτσωσε στον τοίχο του δωματίου της τους χρόνους που θα τις έδιναν την πρόκριση. Δίπλα έγραψε τα εξής: «Μη βάζεις ποτέ όριο στα όνειρά σου. Μπορεί να μην ξέρεις πότε και πού θα γίνουν πραγματικότητα, αλλά πρέπει πάντα να πιστεύεις ότι θα γίνουν».

Η Λία Χέιζ κολυμπά χωρίς σκουφάκι, δεν το χρειάζεται. Σε ηλικία επτά ετών άρχισε να χάνει τα μαλλιά της, καθολική αλωπεκία, μια αυτοάνοση ασθένεια που επιτίθεται στους θύλακες της τρίχας.

Δεν την επηρέασε, στην κολύμβηση ανακάλυψε τον δικό της ξεχωριστό κόσμο. Στα εννέα της χρόνια σάρωνε τα μετάλλια στους αγώνες της περιφέρειάς της, όταν στα 13 χρόνια της το Sports Illustrated τη χαρακτήρισε ως το SportsKid της χρονιάς.

Και την Κυριακή (19/6) στη Βουδαπέστη η Χέιζ έγραψε ιστορία. Στην πρώτη μεγάλη διεθνή συμμετοχή της κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική με 2:08.91, επίδοση που ισοδυναμεί με παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων.

Στη δεύτερη ημέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σημειώθηκε ένα ακόμα ρεκόρ κόσμου. Ήταν για την κατηγορία των εφήβων, με τον 17χρονο Ρουμάνο, Νταβίντ Ποποβίτσι να είναι ο ταχύτερος στα ημιτελικά στα 200μ. ελεύθερο με 1:44.40.

Ο Κάλεμπ και ο 42χρονος Σάντος

Στα 50μ. πεταλούδα ο Κάλεμπ Ντρέσελ κατέκτησε το 16ο μετάλλιό του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Νίκολας Σάντος τον ακολούθησε, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται ο πρώτος κολυμβητής άνω των 40 ετών που κατακτά μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσες. Ο Βραζιλιάνος έχει γεννηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 1980!

