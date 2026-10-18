Πρόβλημα προέκυψε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και τραυματίστηκε λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος φόργουορντ δέχθηκε ένα χτύπημα στη δεξιά κνήμη με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχε αγωνιστεί έως εκείνο το σημείο 08:01 λεπτά και είχε στην στατιστική του 3 πόντους με 1/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ και μία τάπα.