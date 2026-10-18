Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A με τη φανέλα της Τζένοα και σίγουρα ο πατέρας του είναι περήφανος, ακόμη και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Την πρώτη του εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο του Calcio, τη Serie A πραγματοποίησε το Σάββατο (17/10) ο γιος του Ρομπίνιο, Ρομπίνιο Τζούνιορ, με τη φανέλα της Τζένοα, στην εκτός έδρας ήττα με 2-0 από τη Ρόμα στο Ολίμπικο.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε στο γήπεδο στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι άρχισε και επίσημα το ταξίδι του στην Ευρώπη, καθώς από το περασμένο καλοκαίρι βρίσκεται στην Ιταλία, με τη μορφή δανεισμού (έως το θέρος του 2027, με οψιόν αγοράς 8 εκατ. ευρώ) από τη Σάντος.

Πίσω στη Βραζιλία, ο πατέρας του και άλλοτε σπουδαίος άσος που μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα των Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι (πριν γίνει... μόδα) παραμένει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αφού βρίσκεται στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης της Λιμέιρα, έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής 9 ετών που του επιβλήθηκε, για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό το 2013 στο Μιλάνο.

Ακόμη και έτσι όμως, ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος καμαρώνει το παιδί του, που έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Primavera (πρωτάθλημα Νέων) με την Τζένοα, έχοντας 3 γκολ και μια ασίστ στα πρώτα τρία παιχνίδια που τον έχει εμπιστευτεί ο Μίμο Κρισίτο. Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή (11/10), ο ίδιος πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας του με 1-3 επί της αντίστοιχης της Γιουβέντους, έχοντας γκολ και ασίστ.

Robinho Jr brilhando no Genoa Sub20,o #MeninoDaVila fez um belíssimo gol e deu uma assistência para o 2º gol da equipe italiana. 1+ 🥥 1+ 🅰️ https://t.co/8rGfjb2QwO — Instasantosfc (@instasantosfc__) October 12, 2026

Έπεισε έτσι τον τεχνικό της πρώτης ομάδας (σσ της Τζένοα), Ντανιέλε Ντε Ρόσι, όχι μόνο να τον πάρει μαζί του στην αποστολή, αλλά να του δώσει και χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε, τον έχει χρησιμοποιήσει ξανά, σε φιλικό με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου και μάλιστα ως βασικό!

«Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Δεν τον γνώριζα, πρόκειται για μια κίνηση που αφορά περισσότερο το μέλλον, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Gazzetta Dello Sport. «Κάνει χρήσιμα και έξυπνα πράγματα. Χρειάζεται σωματική ενδυνάμωση, αλλά ξέρει πώς να στέκεται στο γήπεδο. Μερικές φορές δίνουμε υπερβολική έμφαση στο σωματικό κομμάτι και ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Στο μέλλον θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτά τα παιδιά, και τα φιλικά παιχνίδια γίνονται ακριβώς για εκείνους – για όσους δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής ή αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας», ανέφερε ο εμβληματικός πρώην αρχηγός της Ρόμα και νυν τεχνικός των Ροσομπλού.

Μάλιστα, λόγω της Ιταλικής καταγωγής της μητέρας του, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι τον έχει ήδη στη λίστα των νεαρών υπό παρακολούθηση παικτών και δεν αποκλείεται να εκπροσωπήσει την Σκουάντρα Ατζούρα.