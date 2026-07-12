«Ασταμάτητος» στο Μοντρεάλ ο Στέφανος Δημόπουλος: Χάλκινος στα 500μ. και 5ος στον κόσμο στα 1.000μ.!

Ο Στέφανος Δημόπουλος κατέκτησε την 5η θέση στο 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο Κάνοε-Καγιάκ που διεξάγεται στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Ολοκληρώθηκε με έναν αγωνιστικό θρίαμβο η παρουσία του πρωταθλητή μας Στέφανου Δημόπουλου στο 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μόντρεαλ του Καναδά, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Ο Έλληνας «ιπτάμενος» πρωταθλητής κοίταξε στα μάτια την παγκόσμια ελίτ και με δύο συγκλονιστικές κούρσες πέτυχε μια διπλή ιστορική διάκριση. Ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 500μ. με χρόνο 1.52,38 κλέβοντας κυριολεκτικά το μετάλλιο από τον Ούγγρο κανοΐστα, ενώ «σφράγισε» την κυριαρχία του με την 5η θέση στον κόσμο στα 1.000μ. με χρόνο 4.12,33.

Το Μοντρεάλ αποτελούσε τον προτελευταίο μεγάλο σταθμό της σεζόν. Με τις μυθικές αυτές εμφανίσεις, ο Στέφανος Δημόπουλος έκανε «property» τους πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη και πλέον βάζει πλώρη, με την ψυχολογία στα ύψη, για το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς: το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η ελληνική σημαία κυμάτισε ψηλά στον Καναδά, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή δουλειά και το ταλέντο δεν έχουν σύνορα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ δήλωσε γι αυτή την επιτυχία: «Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο που μας έκανε να ριγήσουμε από περηφάνια! Η κορυφή του κόσμου τον περιμένει και όλη η Ελλάδα είναι μαζί του στην τελική ευθεία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία, πρωταθλητή!».

Από την πλευρά του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Zdzislaw Szubski τόνισε: «Ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει μετάλλιο μιας και ο Στέφανος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οραματιζόμαστε μαζί με το Στέφανο και δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για το Ολυμπιακό μετάλλιο».