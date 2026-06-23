Η Ε.Ο.Κ-Κ άφησε πίσω της τα χρέη και γυρίζει σελίδα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε – Καγιάκ έκλεισε οριστικά μια δικαστική και οικονομική εκκρεμότητα 16 ετών, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επόμενη ημέρα της.

Τέλος σε μια υπόθεση που επιβάρυνε οικονομικά και διοικητικά την Ομοσπονδία για σχεδόν δύο δεκαετίες μπήκε οριστικά, καθώς διευθετήθηκε η οφειλή που είχε προκύψει από το 2005. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε – Καγιάκ, η οποία πλέον στρέφει την προσοχή της στην ανάπτυξη του αθλήματος και τη στήριξη των αθλητών και των σωματείων της.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε - Καγιάκ

«Έπειτα από δεκαέξι χρόνια οικονομικής ομηρίας και δικαστικών εκκρεμοτήτων, η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε – Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας, Κυματολίσθησης με Σανίδα, καταφέρνει να βάλει οριστικό τέλος σε μια πολυετή οικονομική εκκρεμότητα που για χρόνια υπονόμευε τη βιωσιμότητα και την προοπτική της.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά οφειλή ύψους 115.400 € προς την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΑΝΟΕ ΣΛΑΛΟΜ.», η οποία προέκυψε από την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση Σλάλομ στο Ελληνικό, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κάνοε–Καγιάκ το 2005. Το 2008 η υπόθεση οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες και τελεσιδίκησε στις 10 Οκτωβρίου 2024, τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μέσω τόκων και προσαυξήσεων η οφειλή ανήλθε τελικά περίπου στις 425.000 €.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα διοίκηση, υπό την προεδρία του κ. Γεωργίου Αθανασίου, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την οικονομική εξυγίανση της Ομοσπονδίας. Με τις συντονισμένες πρωτοβουλίες του Προέδρου, υλοποιήθηκαν συστηματικές διαπραγματεύσεις, υπεύθυνοι χειρισμοί και στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες οδήγησαν στη δραστική μείωση της συνολικής υποχρέωσης.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και έμπρακτα στο αίτημα της Ομοσπονδίας, εξασφαλίζοντας επιχορήγηση που κάλυψε το συνολικό ποσό του χρέους, επιτρέποντας την οριστική διευθέτηση ενός προβλήματος που ταλαιπωρούσε τον χώρο επί σχεδόν δύο δεκαετίες. Η παρέμβασή του δεν έδωσε απλώς μια οικονομική λύση, αλλά αποκατέστησε την προοπτική και τη βιωσιμότητα του φορέα.

Η Ομοσπονδία αισθάνεται επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσει την Κοινοπραξία και τον πληρεξούσιο δικηγόρο, κ. Κωνσταντίνο Μπεληγιάννη, για τη συνεργασία, την κατανόηση και το πνεύμα συνεννόησης που επέδειξαν κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης της υπόθεσης. Παρά το ευνοϊκό για αυτούς δικαστικό αποτέλεσμα, επέλεξαν να συμβάλουν στην επίτευξη μιας συναινετικής λύσης, γεγονός που οδήγησε στην οριστική διευθέτηση της υπόθεσης.

Σήμερα, η Ομοσπονδία απαλλάσσεται από ένα σημαντικό βάρος που κληρονόμησε από το παρελθόν. Παραλαμβάνοντας έναν φορέα επιβαρυμένο από χρέη, δικαστικές εκκρεμότητες και πολυετή προβλήματα, η νέα διοίκηση καταφέρνει, μέσα σε λίγους μήνες, να κλείσει ένα προς ένα τα εκκρεμή ζητήματα που παρέμεναν άλυτα για χρόνια. Στο εξής, προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και η περαιτέρω ενίσχυση της Ομοσπονδίας, με στόχο μια νέα περίοδο ανάπτυξης και στήριξης των σωματείων και των αθλητών της».