Το «ευχαριστώ» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ στην ΕΟΕ για την ανακαίνιση του ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου

Η ανάληψη της αναβάθμισης του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά από την ΕΟΕ είχε θετική ανταπόκριση, με την Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing να εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την Επιτροπή και τον Πρόεδρο, Ισίδωρο Κούβελο.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει την άμεση επισκευή και αναβάθμιση του υγρού στίβου στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, με την Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing να λέει το δικό της «ευχαριστώ» στην Επιτροπή και τον Πρόεδρο, Ισίδωρο Κούβελο, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν στην ανάρτησή τους:

«Η ανακαίνιση και σωτηρία του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά αποτελεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το Κανόε Καγιάκ που σύντομα θα έχει στη διάθεση του έναν κορυφαίου επιπέδου αγωνιστικό στίβο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την ΕΟΕ, τον πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο αλλά και τον χορηγό του προγράμματος «Υιοθετήστε μια αθλητική εγκατάσταση» που θα δώσουν και πάλι ζωή στο κωπηλατοδρόμιο και ταυτόχρονα στα αθλήματα της ομοσπονδίας μας την δυνατότητα να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο».