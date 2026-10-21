Στην Αθήνα και πάλι το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων το 2029, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του στο ΟΑΚΑ το 2025.

Η Ελλάδα ανέλαβε για μια ακόμα φορά, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση της World Aquatics, καθώς το 2029 θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια το παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων με παιδιά δηλαδή από 13-15 (κορίτσια) και 13-16 (αγόρια) ετών. Το μέλλον της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κολύμβησης θα επιδώσει τα διαπιστευτήρια του στην Αθήνα.

Την ίδια διοργάνωση ανέλαβε και έφερε εις πέρας με πολύ μεγάλη επιτυχία η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας το 2025, όταν στο ΟΑΚΑ απολαύσαμε θέαμα πολύ υψηλού επιπέδου.

Η World Aquatics εμπιστεύεται και πάλι την Ελλάδα για ένα κορυφαίο γεγονός. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα λάμψουν τα επόμενα χρόνια στις κορυφαίες διοργανώσεις του πλανήτη, θα δείξουν το ταλέντο του στην ελληνική πρωτεύουσα, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των φίλων του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος δήλωσε σχετικά; «Η Αθήνα είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει για τα αθλήματα του υγρού στίβου. Με τόσες αξέχαστες αναμνήσεις να έχουν δημιουργηθεί από την τελευταία φορά που φιλοξενήσαμε αυτή τη διοργάνωση, το 2025, είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε ξανά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης παίδων-κορασίδων. Ανυπομονούμε να δούμε τα αστέρια του αύριο να μπαίνουν στο νερό.»

Η αντίστοιχη διοργάνωση το 2027 θα γίνει στο Κάλγκαρι του Καναδά, 18-22 Αυγούστου.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της World Aquatics και κάθε χρόνο παίρνει το χρίσμα για κορυφαία ραντεβού. Όπως είναι αυτό που ακολουθεί, 24-28 Φεβρουαρίου 2027 στο ΟΑΚΑ, το World Aquatics Water Polo Men’s and Women’s World Cup Final, με τη συμμετοχή των οκτώ καλύτερων ομάδων υδατοσφαίρισης ανδρών/γυναικών του κόσμου.

Πρόκειται ασφαλώς για μια κορυφαία στιγμή για τον υγρό στίβο και ιδιαίτερα την υδατοσφαίριση στην πατρίδα μας, η σπουδαιότερη που θα φιλοξενήσουμε μετά το 2004 και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα από αυτή την κορυφαία διοργάνωση που ανέλαβε η πατρίδα μας, θα δοθεί από ένα εισιτήριο (άνδρες/γυναίκες), το πρώτο μάλιστα, για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άτζελες το 2028.