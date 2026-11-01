Η Φούλαμ έμεινε όρθια στο «Villa Park» με το 1-1 απέναντι στην Άστον Βίλα και προσγείωσε απότομα την ομάδα του Έμερι μετά τον θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Από τα ουράνια, πίσω στην πραγματικότητα. Η Άστον Βίλα είχε πάρει ψυχολογία με σερί νικών και θρίαμβο την προηγούμενη αγωνιστική επί της Μάντσεστερ Σίτι, όμως η αυτοπεποίθηση από μόνη της δεν ήταν αρκετή για να λυγίσει τη Φούλαμ. Η ομάδα του Αρμπελόα έμεινε όρθια στο «Villa Park» με το ισόπαλο 1-1 και ξέφυγε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί από το 16΄με χαμένο πέναλτι του ΜακΓκιν, αλλά τελικά άνοιξαν το σκορ στο 39΄με σκόρερ τον φορμαρισμένο Νίκολας Τζάκσον. Το αυτογκόλ του γκολκίπερ Σουζούκι στο 54΄ωστόσο σημάδεψε την ισορροπία κι έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί της Άστον Βίλα, η οποία περιορίστηκε στην 9η θέση της Premier League.