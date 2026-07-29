Νέος θρίαμβος για τα ελληνικά πανιά

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 420 Junior της Λιθουανίας οι ιστιοπλόοι μας κατέκτησαν 9 μετάλλια!

Τον έναν θρίαμβο μετά τον άλλο πανηγυρίζει η ελληνική ιστιοπλοΐα και κατ’ επέκταση ο ελληνικός αθλητισμός. Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior με τη συμμετοχή

171 σκαφών από 17 χώρες που ολοκληρώθηκε στη Λιθουανία οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατέκτησαν 9 μετάλλια! Πέντε χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα U17 ανδρών–mixed και τα τρία μετάλλια ήταν ελληνικά, ενώ στα U17 γυναικών πανηγυρίσαμε το χρυσό και το χάλκινο. Το δε χρυσό δίδυμο των Ι. Παναγόπουλου- Φ. Μπουζάνα έφτασαν σε… χατ τρικ. Κατέκτησαν το European Circuit 2026, το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2026 και τώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων 2026!

Όπως και στις άλλες κλάσεις Ανάπτυξης, τα Οπτιμιστ, τα Techno και τα ILCA 4, έτσι και στα 420 η ελληνική ιστιοπλοΐα θεωρείται από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο κι

ασφαλώς το μέλλον ανήκει στους σπουδαίους ιστιοπλόους μας.Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι εξής ιστιοπλόοι μας.

Στα U19 mixed οι Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα

Στα U19 ανδρών- mixed οι Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα.

Στα U19 γυναικών οι Αθηνά Σουλιώτη - Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου

Στα U17 ανδρών - mixed οι Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης

Στα U17 γυναικών οι Άννα Μαρία Μακρή – Βεσελίνα Τρότσκου



Τα ασημένια μετάλλια κατέκτησαν οι εξής αθλητές και αθλήτριες:

Στα U17 ανδρών- mixed οι Ελένη Γαλαζούλα- Σταύρος Αρώνης

Στα U17 ανδρών οι Ιωάννης Τουρνής - Κυριάκος Ζαπονίδης

Τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι εξής ιστιοπλόοι:

Στα U17 ανδρών- mixed οι Οδυσσέας Δέτσης – Νικόλαος Δραβίλλας

Στα U17 γυναικών οι Φαίδρα Τσουλφά – Λυδία Ναχαμούλη

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ

Στην 1 η θέση της γενικής βαθμολογίας των 170 σκαφών από 49 χώρες ανέβηκε ο Νίκος Παππάς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Οπτιμιστ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γκντίνια της Πολωνίας.

Στις τρεις τελευταίες ιστιοδρομίες ο Ελληνας πρωταθλητής τερμάτισε 2, 1 και 5 αντίστοιχα και θυμίζουμε ότι στις τρεις πρώτες οι θέσεις του ήταν 11 (την αφαίρεσε), 1

και 34 αντίστοιχα.

Στα κορίτσια πολύ καλά πάει η Μαντλέν Μαρία Γκαμπάντ η οποία είναι 11 η με 47 βαθμούς μεταξύ 122 σκαφών από 47 χώρες.