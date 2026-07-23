Η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL

Η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ολυμπιακή κλάση iQFOiL στις κατηγορίες Youth και Junior.

Νέα μεγάλη διάκριση για την ελληνική ιστιοπλοΐα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL στις κατηγορίες Youth και Junior που έγινε στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε τη 2 η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα U15 ανάμεσα σε 21 σκάφη, ενώ ήταν 16 η στη γενική βαθμολογία των 71 σκαφών που συμμετείχαν στην κατηγορία U17.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας αθλήτριας η οποία το 2025 είχε κατακτήσει δυο ακόμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία Techno U15, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ουαλίας και στο ευρωπαϊκό της Ρώμης.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα techno

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σοπότ της Πολωνίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus και οι Έλληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες.

Αναλυτικά, στους άνδρες έχουν γίνει επτά ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην 1 η θέση με 7 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών. Ο Ορέστης Βαλιάδης είναι 7 ος με 39β., ο Ιωάννης Δεσκές 8 ος με 43β. και ο Δημήτρης Γεωργάτος 9 ος

με 50 βαθμούς.

Στις γυναίκες, επίσης μετά από επτά κούρσες, η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου είναι 4 η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 27 βαθμούς.

Στα U17 αγοριών τα 56 σκάφη έχουν τρέξει επτά κούρσες και ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1 ος με 26β. Στην 2 η θέση ακολουθεί ο Σπυρίδων Μοναστηριώτης με 36β, ενώ στην 4 η θέση βρίσκεται ο Φοίβος Κουλάλης με 50β. Ο Ευάγγελος

Κυριαζάκος είναι 5 ος με 52β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 9 ος με 57,5 βαθμούς.

Στα U17 κοριτσιών έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε στην 1 η θέση με 15 βαθμούς. Η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά είναι 4 η με 17β. και η Χρυσοβαλάντω Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 7 η θέση με 39β.

Στα U15 αγοριών τα 42 σκάφη έχουν τρέξει εννέα κούρσες και ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης βρίσκεται στην 10 η θέση με 90 βαθμούς.

Στα U15 κοριτσιών, επίσης μετά από εννέα ιστιοδρομίες, η Ίρις Ευθυμίου είναι 8 η με 77 βαθμούς σε σύνολο 34 σκαφών.

Στα U13 τα 58 σκάφη έχουν τρέξει επτά κούρσες και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 10 η με 74 βαθμούς.

