Στο Μαρόκο βρίσκονται πέντε Οπτιμίστες της εθνικής ομάδας για να λάβουν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης που έχει προγραμματιστεί το διάστημα 18- 28 Ιουνίου.

Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη διοργάνωση στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή 293 σκάφη από 71 χώρες, οπότε ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο απαιτητικός θα είναι αυτός ο αγώνας.

Οι Γεώργιος Καρναβάς, Γεώργιος Κούντος, Χρήστος Διαγγελάκης, Δημήτριος Ελέζης και Κωνσταντίνος Κιούπης έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα γι’ αυτόν τον αγώνα και στόχος τους είναι η καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

Η Ελλάδα, άλλωστε, εδώ και αρκετά χρόνια θεωρείται από τις μεγάλες δυνάμεις της κλάσης.

Θυμίζουμε ότι στα δύο τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα οι Ελληνες ιστιοπλόοι έχουν κατακτήσει τρία μετάλλια. Δύο χρυσά κι ένα ασημένιο.

Το 2024 στην Αργεντινή και το 2025 στην Σλοβενία οι Ιάσων Παναγόπουλος και Νίκος Παππάς αντίστοιχα ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, ενώ το 2024 η Αννα Μαρία Μακρή κατέλαβε την δεύτερη θέση στα κορίτσια.