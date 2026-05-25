Κέρδισαν σε εμπειρίες οι Ελληνες ιστιοπλόοι που συμμετείχαν στα open ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των ολυμπιακών κλάσεων ILCA και iQFOiL που ολοκληρώθηκαν σε Κροατία και Πορτογαλία αντίστοιχα.

Στα ILCA7 μετά από 9 ιστιοδρομίες ο Γιώργος Παπαδάκος κατέλαβε την 15η θέση στον χρυσό στολίσκο των 58 σκαφών και σαφώς θα μπορούσε να τερματίσει πιο ψηλά αν στην τέταρτη ιστιοδρομία δεν είχε χρεωθεί με μαύρη σημαία και 59 βαθμούς ποινής. Ξεκίνησε πολύ καλά ως 9ος, 1οs και 2ος και ολοκλήρωσε στις θέσεις 30, 17, 30, 25 και 11.

Ο Ελληνας ιστιοπλόος είναι από αυτούς που θα διεκδικήσουν την πρόκριση της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη στη συγκεκριμένη κατηγορία, δεδομένου ότι θα αγωνιστούν σκάφη από 43 χώρες.

Από τους υπόλοιπους αθλητές μας που έλαβαν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 7 της Κροατίας o Αδαμάντιος Πετριανός τερμάτισε 9ος στον αργυρό στολίσκο των 58 σκαφών.

Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών η Ερμιόνη Γκίκα κατέλαβε την 3η θέση στον αργυρό στολίσκο των 60 σκαφών και 14η συνολικά στα U23, ενώ η Βαρβάρα Πόρτολου ήταν 7η και 16η στα U23.

Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL στην Πορτογαλία έγιναν 16 ιστιοδρομίες και στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη τερμάτισε 23η στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 11η στα U23. Η Δανάη Ποντίφηξ κατέλαβε την 35η θέση σε σύνολο 75 σκαφών από 30 χώρες.

Στους άνδρες, επίσης μετά από 16 κούρσες, την καλύτερη εμφάνιση έκανε ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης, ο οποίος τερμάτισε 55ος και 26ος στα U23. Αγωνίστηκαν 117 σκάφη από 35 χώρες.