Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της EuroLeague με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει την υπόσχεσή του στους φιλάθλους της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός με τον κόσμο του να... βουλιάζει το T-Center, επιβλήθηκε μέσω της τρομερής άμυνάς του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε επικρατώντας με 79-61 για να κερδίσει με το σπαθί του την πρώτη θέση για τον τελικό του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι του Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκονται μία ανάσα, ένα βήμα μακριά από το να σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε μάλιστα την υπόσχεσή του στους φιλάθλους δείχνοντας με το χέρι του πως άλλο ένα παιχνίδι έμεινε για τον απόλυτο στόχο.

🔴1️⃣🏆 Το «1 More» του Εβάν Φουρνιέ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Αθήνας!#olympiacosbc pic.twitter.com/1I61nWmbh1 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

