Τεράστια είναι η συμμετοχή των ιστιοπλόων μας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας ILCA 6 ανδρών που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στο «Athens International Sailing Center» και ταυτόχρονα αποτελεί και πρόκριση για την εθνική ομάδα.

Μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 78 σκάφη από 25 ομίλους και αναμένεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας που το Σάββατο και την Κυριακή θα καλυφθεί σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο YouTube και οι πολυάριθμοι φίλοι του αθλήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις συναρπαστικές ιστιοδρομίες.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα συμμετέχουν οι εξής ηλικιακές κατηγορίες:

Άνδρες, Νέοι Άνδρες (U21) που έχουν γεννηθεί μετά το 2006, Έφηβοι (U19) γεννηθέντες μετά το 2008 και Παίδες (U17) που έχουν γεννηθεί μετά το 2010.

Η πρώτη ιστιοδρομία θα διεξαχθεί την Πέμπτη και η τελευταία την Κυριακή. Έχουν προγραμματιστεί 11 κούρσες.