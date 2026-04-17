Μέσα στα μετάλλια οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 4 Youth

Στην τελική ευθεία έχει μπει το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth της Ισπανίας και οι Ελληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να είναι μέσα στα μετάλλια.

Στον χρυσό στολίσκο των αγοριών (συνολικά τρέχουν 258 σκάφη) ο Στέφανος Σαμαράς συνεχίζει να εντυπωσιάζει και με 14 βαθμούς παραμένει στην 1η

θέση της γενικής βαθμολογίας.

Στην έβδομη ιστιοδρομία τερμάτισε 3 ος και στην όγδοη ήταν 13 ος που την αφαίρεσε ως την χειρότερή του. Στις προηγούμενες έξι κούρσες της προκριματικής φάσης είχε τερματίσει 2, 2, 2, 3, 1 και 1 αντίστοιχα.

Θαυμάσια εμφάνιση πραγματοποιεί και ο Μιχαήλ Ακάλεστος, ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση με 45 βαθμούς. Αν, μάλιστα, στην έβδομη κούρσα δεν χρεωνόταν με 43 βαθμούς ποινής που την αφαίρεσε, θα βρισκόταν ακόμα πιο ψηλά. Στην τελευταία ιστιοδρομία τερμάτισε 5 ος και στις προηγούμενες έξι 4, 10, 4, 11, 8 και 3 αντίστοιχα.

Ο Λεωνίδας Καλπογιαννάκης με 76 βαθμούς είναι 17ος στη γενική βαθμολογία και 3ος στην κατηγορία U16. Έχει τερματίσει 15, 12, 25 (την αφαίρεσε), 2, 6, 11,

18 και 12 αντίστοιχα.

Στα κορίτσια η Ελένη Αλχανάτη στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες τερμάτισε 12 και 1 αντίστοιχα και με 31 βαθμούς ανέβηκε στην 3 η θέση της γενικής βαθμολογίας των 169 σκαφών. Στις προηγούμενες κούρσες οι θέσεις της ήταν 1, 2, 2, 28 (την αφαίρεσε), 3 και 10.

Η Ελένη Τριάντου είναι 5 η με 40, 8 βαθμούς και 1 η στην κατηγορία U16. Στην έβδομη κούρσα χρεώθηκε με 22, 80 βαθμούς και στην τελευταία με 40 που την

αφαίρεσε ως την χειρότερή της. Στις πρώτες έξι κούρσες είχε τερματίσει 1, 9, 2, 1, 4 και 1 αντίστοιχα.

Η Ελένη Κοτινοπούλου βρίσκεται στην 14 η θέση με 79 βαθμούς. Τα πλασαρίσματά της στις οκτώ ιστιοδρομίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι 13,

7, 5, 2, 4, 10, 47 ( την αφαίρεσε) και 38.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο το απόγευμα.