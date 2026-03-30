Με εννέα ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε στον Φαληρικό όρμο η 1η open πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας στην διεθνή κατηγορία 420.

Τον αγώνα διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συμμετείχαν 37 πληρώματα από 10 ομίλους. Ανάμεσά τους ήταν και τρία σκάφη από την Τουρκία.

Έγινε ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας κι αυτό φαίνεται από τις συνεχείς αλλαγές στις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας.

Η εθνική ομάδα, που θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα προκύψει μετά και το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 3-7 Απριλίου στον Ν.Ο. Καλαμακίου.

Τα πρώτα πέντε πληρώματα ήταν