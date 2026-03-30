Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην πρώτη πανελλήνια πρόκριση για την Εθνική ομάδα
Τον αγώνα διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συμμετείχαν 37 πληρώματα από 10 ομίλους. Ανάμεσά τους ήταν και τρία σκάφη από την Τουρκία.
Έγινε ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας κι αυτό φαίνεται από τις συνεχείς αλλαγές στις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας.
Η εθνική ομάδα, που θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα προκύψει μετά και το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 3-7 Απριλίου στον Ν.Ο. Καλαμακίου.
Τα πρώτα πέντε πληρώματα ήταν
- Γιάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης Ν.Ο.Π. Φαλήρου 23
- Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Βεντούρης Λαδάς Ν.Ο.Π. Φαλήρου 41
- Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης Ν.Ο. Καλαμακίου 51
- Ιάσωνας Παναγόπουλος- Φεβρωνία Μπουζάνα Ν.Ο. Καλαμακίου 55
- Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσωνας Ελευθέριος Ξύπας Ι.Ο.Π. 55
