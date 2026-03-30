Η EXL CONSULTING SA Υποστηρικτής του Gold Cup και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας σκαφών 5.5mIC
Οι δύο υψηλού επιπέδου οργανώσεις θα πραγματοποιηθούν από την 1 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο.Η EXL Consulting SA αναλαμβάνει τον ρόλο του Risk and Insurance Partner, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία της τη θωράκιση μιας από τις πιο απαιτητικές και ιστορικές ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις διεθνώς.
Η κλάση σκαφών 5.5mIC, με ιστορία που ξεκινά από το 1949 και διαδρομή ως Ολυμπιακή κλάση (1952-1968), αποτελεί σύμβολο ναυτικής παράδοσης και αριστείας. Η επιλογή της Ελλάδας για τη διεξαγωγή του Gold Cup και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αναδεικνύει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη
Με τη συμμετοχή της ως Risk and Insurance Partner, η EXL Consulting SA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Ο CEO της EXL Consulting SA, κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η κλάση σκαφών 5.5mIC έχει μια σπουδαία ιστορία και είμαστε υπόχρεοι στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος που ανέλαβε μια τόσο σημαντική και απαιτητική διοργάνωση. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε την Olympic Marine που φιλοξενεί τα σκάφη
