Με 19 ιστιοπλόους σε 9 ολυμπιακές κατηγορίες θα εκπροσωπηθεί η ελληνική ιστιοπλοΐα στον αγώνα του Κυπέλλου της Πριγκίπισσας Σοφίας στη Μαγιόρκα που ξεκινά την Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 4 Απριλίου.

Πρόκειται για μία φημισμένη διοργάνωση, η 55η στη σειρά, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας και έχει τεράστια προβολή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη τους.

Ανά κατηγορία θα αγωνιστούν οι εξής ιστιοπλόοι μας:

470 mixed

Αφροδίτη Ζέιχερς- Αθανάσιος Λαχάνης ΟΣΦΠ

Ευλάμπιος Λάμπης Γιαννούλης – Ελένη Γιαννούλη Ν.Ο.Ε.

49er

Πέτρος Κωνσταντινίδης – Γεώργιος Παπαδόπουλος Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

Formula Kite ανδρών

Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης ΟΣΦΠ

Formula Kite γυναικών

Αργυρώ Κρότση Α. Ι. Ο. Ρίου «Ιάσων»

ILCA 6

Βαρβάρα Πόρτολου Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης

Ευαγγελία Καραγεώργου Ν.Ο.Π. Φαλήρου

ILCA 7

Αθανάσιος Κυφίδης Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Γεώργιος Παπαδάκος Ν.Ο.Ε.

Σπύρος Προβελέγγιος Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Αντώνης Μπουγιούρης Ν.Ο.Π. Φαλήρου

Αδαμάντιος Πετριανός Ν.Ο.Π. Φαλήρου

iQFOiL ανδρών

Αλέξανδρος Κοκκινάκης Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης

iQFOiL γυναικών

Δανάη Ποντίφηξ Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης

Nacra 17

Ιορδάνης Πασχαλίδης- Μαρία Τσαουσίδου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

ΦΙΝΑΛΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 420

Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται στον Φαληρικό όρμο η 1η open πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας 420 που διοργανώνει ο Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της ΕΙΟ.

Μετά και την 6η ιστιοδρομία προηγούνται οι Γιάννης Τουρνής- Κυριάκος Ζαπονίδης του Ν.Ο.Π. Φαλήρου με 10 βαθμούς και ακολουθούν οι Ιάσωνας Παναγόπουλος- Φεβρωνία Μπουζάνα του Ν.Ο. Καλαμακίου με 14β. και οι Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Βεντούρης Λαδάς του Ν.Ο. Π. Φαλήρου με 15 βαθμούς.