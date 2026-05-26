Στο Ιβανώφειο το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026» του Σ.Ε.Π.Κ.

Ο ΣΕΠΚ ανακοίνωσε πως το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026», θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026 στο Ιβανώφειο.

Κορυφαία ονόματα της προπονητικής θα είναι ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026 στο Ιβανώφειο.

Την δική τους λάμψη στο Σεμινάριο θα δώσουν οι Γιάννης Σφαιρόπουλος, Γκόρντον Χέρμπερτ, Δημήτρης Πρίφτης, Φραντσέσκο Ταμπελίνι και Παντελής Μπούτσκος.

Αναλυτικά

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Προπονητικής «Θεσσαλονίκη 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026 στο Ιβανώφειο.

Πρόκειται για μία κορυφαία επιμορφωτική διοργάνωση για την ελληνική και ευρωπαϊκή προπονητική κοινότητα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και σύγχρονων προπονητικών πρακτικών στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς μπάσκετ.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν διακεκριμένοι προπονητές με σπουδαία πορεία, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμες εμπειρίες, σύγχρονες μεθοδολογίες και εξειδικευμένες προσεγγίσεις γύρω από την τακτική, την ανάπτυξη ομάδας και τη διαχείριση αθλητών υψηλού επιπέδου.

Ομιλητές του σεμιναρίου θα είναι οι:

Γιάννης Σφαιρόπουλος

Γκόρντον Χέρμπερτ

Δημήτρης Πρίφτης

Φραντσέσκο Ταμπελίνι

Παντελής Μπούτσκος

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και αναλύσεις αγωνιστικών καταστάσεων και σύγχρονες προπονητικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού και διεθνούς μπάσκετ.

Η διοργάνωση του «Θεσσαλονίκη 2026» εντάσσεται στο σταθερό όραμα του Σ.Ε.Π.Κ. για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη των Ελλήνων προπονητών, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις του αθλήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου και τη διαδικασία συμμετοχής θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.