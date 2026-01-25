Ασημένιο μετάλλιο η Γκίκα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 U21

Νέα επιτυχία για την Ερμιόνη Γκίκα, καθώς ανέβηκε στο 2ο σκαλί του βάθρου του παγκοσμίου πρωταθλήματος της ολυμπιακής κατηγορίας ILCA 6 U21 στις Κανάριες Νήσους.

Τα κατάφερε η Ερμιόνη Γκίκα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του παγκοσμίου πρωταθλήματος της ολυμπιακής κατηγορίας ILCA 6 U21 που ολοκληρώθηκε στο Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχιών της.

Έπειτα από 12 ιστιοδρομίες η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων του 2025 τερμάτισε 2η σε σύνολο 52 σκαφών με 87 βαθμούς ποινής.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος του αγώνα, που είχε πολλές δυσκολίες λόγω της αστάθειας του ανέμου, η Γκίκα έδειξε σταθερότητα και αυτό αποτυπώθηκε στα πλασαρίσματά της.

Οι θέσεις της ήταν 2η, 4η, 6η, 1η, 9η, 26η, 42η (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή της), 2η, 16η, 4η, 12η και 5η, αντίστοιχα.

Την 1η θέση κατέκτησε η Ιταλίδα Τζ. Καράκιολο Ντ. Μπριέντζα με 49 βαθμούς και 3η ήταν η Ισπανίδα Α. Κάστρο με 94.

Στα ILCA 7 o Αδαμάντιος Πετριανός πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και τερμάτισε 16ος με 163 βαθμούς σε σύνολο 96 σκαφών. Ο Ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός ήταν 30ός με 242 βαθμούς και 7ος στα U19.