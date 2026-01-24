Η Γκίκα τα δίνει όλα για το μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA U21 που διεξάγεται στο Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων και η Ερμιόνη Γκίκα εξακολουθεί να είναι μέσα στα μετάλλια.

Ξεκίνησε η τελική φάση με πολύ αέρα και βροχή και στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων του 2025 τερμάτισε 42η στην 7η κούρσα και 2η στην 8η.

Έτσι, η Ε.Γκίκα αναγκάστηκε να αφαιρέσει την 42η θέση ως τη χειρότερή της και με 50 βαθμούς ποινής είναι 3η σε σύνολο 52 σκαφών.

Προηγείται η Ιταλίδα Τζ. Καράκιολο Ντ. Μπριέντζα με 18 βαθμούς και ακολουθεί η Ισπανίδα Ι. Ντ. Τόμας με 49 βαθμούς. Η Γκίκα έχει διαφορά 11 βαθμών από την 4η Ισπανίδα Λ.Κάστρο και την 5η Α. Σαποβάλοβα από την Ουκρανία και σαφώς διεκδικεί μετάλλιο, αρκεί στις σημερινές και αυριανές τελευταίες ιστιοδρομίες να τρέξει σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητές της.

Στα ILCA 7 o Αδαμάντιος Πετριανός τερμάτισε 22 και 23 αντίστοιχα και με 93 βαθμούς βρίσκεται στην 16η θέση σε σύνολο 96 σκαφών.

Ο Ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός είναι 40ος με 152 βαθμούς. Στις χθεσινές κούρσες τερμάτισε 26 και 35 αντίστοιχα. Στα U19 ο Έλληνας αθλητής είναι 11ος .

